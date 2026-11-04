Bitcoin (BTC) è tornato a 80.000 dollari all’apertura di mercoledì di Wall Street, mentre le azioni statunitensi avanzavano dopo una vittoria completa dei Democratici alle elezioni di metà mandato.

Punti chiave:

Bitcoin ha superato gli 80.500 dollari all’inizio della sessione di contrattazioni di mercoledì a Wall Street, mentre gli asset rischiosi guadagnavano terreno dopo i risultati delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti.

I futures sull’S&P 500 sono rimbalzati dal minimo di tre mesi di 7.490 punti, mentre The Kobeissi Letter ha descritto il movimento delle azioni come una “trappola per orsi da manuale”.

Le speranze per la fine della guerra tra Stati Uniti e Iran hanno spinto il greggio WTI sotto i 93 dollari al barile.



L’analista intravede un “rally di sollievo” per il prezzo di BTC dopo le elezioni di metà mandato

I dati di TradingView hanno mostrato BTC/USD in rialzo di oltre il 4%, dopo essere rimbalzato dai suoi livelli più bassi in sette settimane.

Grafico a quattro ore di BTC/USD. Fonte: Cointelegraph/TradingView





I futures sulle azioni statunitensi hanno registrato rapidi guadagni mercoledì dopo essere inizialmente scesi durante la notte. I futures sull’S&P 500 sono calati fino a 7.490 punti, il livello più basso dal 31 luglio, prima di raggiungere 7.690 punti, avvicinandosi ai nuovi massimi del mese in corso.

Grafico a un’ora dei futures sull’S&P 500. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Nella sua più recente analisi su X, la testata di analisi di mercato The Kobeissi Letter ha definito la debolezza iniziale dei titoli azionari che ha accompagnato la notizia dei guadagni dei Democratici una «trappola per orsi da manuale».

«Questo segna uno dei più grandi cambiamenti nel potere politico degli Stati Uniti in quasi due decenni», ha aggiunto, osservando che i Democratici avevano conquistato sette seggi al Senato e 25 alla Camera dei Rappresentanti.

In dichiarazioni inviate a Cointelegraph, James Butterfill, responsabile della ricerca presso il gestore di criptovalute CoinShares, ha intravisto il potenziale per un più ampio «rally di sollievo» di Bitcoin, con il venir meno dell’incertezza elettorale.

«Per Bitcoin, i rendimenti reali, la liquidità del dollaro e i flussi degli ETP continuano ad avere più peso delle elezioni», ha scritto, riferendosi ai prodotti negoziati in borsa su Bitcoin.

«Stiamo assistendo a un crollo dei prezzi del petrolio, che sta alleviando parte della pressione inflazionistica, e le conseguenti aspettative di rialzi dei tassi potrebbero moderarsi».



L’ottimismo sulla guerra in Iran spinge il greggio WTI ai minimi di tre settimane

La reazione dell’Iran ai guadagni dei Democratici ha contribuito a spingere i prezzi del greggio statunitense WTI ai livelli più bassi da metà ottobre.

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In un post su X, il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha scritto che gli elettori avevano «detto NO ALLA GUERRA e noi sosteniamo questo messaggio».

Il WTI è sceso sotto i 93 dollari al barile, con un calo settimanale fino all’11,9%, mentre il greggio Brent si è avvicinato a livelli inferiori ai 100 dollari per la prima volta dal 7 ottobre.

Grafico giornaliero dei CFD sul petrolio greggio WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView





Mercoledì scorso, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha ammesso che il conflitto con l’Iran era in parte responsabile delle sconfitte elettorali dei repubblicani.

L’economista Robin Brooks ha dichiarato che i mercati petroliferi avevano già scontato un premio per il rischio «troppo alto» prima delle elezioni di metà mandato.

«La domanda chiave ora è se questo spingerà il presidente a ridurre la guerra con l’Iran o se la intensificherà», ha scritto in un post sul blog.