



Bitcoin (BTC) punta a un livello chiave, mentre BTC/USD è sul punto di rendere positiva la candela annuale del 2026.





Punti chiave:

I rialzisti di Bitcoin hanno brevemente rivisitato gli 87.000 dollari su alcuni exchange, ma l’apertura annuale del 2026 a 87.570 dollari continuerà a costituire una resistenza.

I trader stanno rivolgendo la loro attenzione al mercato obbligazionario in vista dell’asta dei titoli decennali di mercoledì e dei verbali della riunione della Fed.

BTC/USD supera senza difficoltà un inizio del mese tradizionalmente debole. Dal 2013, il rialzo di ottobre ha avuto una media storica del 18,7%.





L’apertura annuale del 2026 diventa la prossima resistenza per Bitcoin





Bitcoin continua a confrontarsi con i massimi dell’intervallo dopo aver registrato su Bitstamp la chiusura settimanale più alta dalla fine di gennaio, a 86.532 dollari. I dati di TradingView mostrano brevi ombre fino a 87.000 dollari dopo la chiusura settimanale, nell’ambito del quarto tentativo di Bitcoin di rompere al rialzo dal 21 settembre. Finora i rialzisti non sono riusciti a riconquistare l’apertura annuale a 87.570 dollari.





Grafico BTC/USD a un’ora. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Sui timeframe inferiori, le cacce alla liquidità continuano a dettare l’andamento dei prezzi. Come la scorsa settimana, BTC/USD ha registrato liquidazioni di posizioni short vicine intorno agli 85.500 dollari, mentre i muri di ordini bid e ask si sono ispessiti intorno al prezzo spot, mantenendo contenuta la volatilità. I dati di CoinGlass mostrano concentrazioni a 83.700 dollari, oltre al livello di apertura annuale.





Heatmap delle liquidazioni di BTC su tre giorni. Fonte: CoinGlass





«Bitcoin continua a essere schiacciato tra il supporto chiave di ~ 82.500 $ e la resistenza di ~ 86.700 $ in vista», il trader e analista Rekt Capital ha scritto nella sua ultima analisi su X.





Rekt Capital considera gli 82.500 $ un supporto chiave per evitare di rivisitare il precedente intervallo del 2026 compreso tra 60.000 $ e 80.000 $. Nel frattempo, un movimento deciso sopra gli 86.700 $ aprirebbe la strada a un intervallo più alto, con un tetto a 93.700 $.





Grafico settimanale BTC/USD. Fonte: Rekt Capital su X.com





Mercato obbligazionario sotto i riflettori dopo i massimi di 24 anni





Una settimana relativamente povera di dati macroeconomici negli Stati Uniti metterà i mercati obbligazionari in primo piano, poiché i trader hanno scontato la probabilità che la Federal Reserve aumenti i tassi d'interesse.





La scorsa settimana, i rendimenti dei titoli di Stato a 10 e 30 anni hanno raggiunto rispettivamente il 5,34% e il 5,69% — livelli che non si vedevano dal 2002. Sono diminuiti solo modestamente dopo dati deboli sulle buste paga non agricole, prima di rimbalzare e annullare gran parte del calo. Al momento della stesura, lunedì, il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni era pari al 5,25%.





Grafico a un’ora del rendimento dei titoli di Stato USA a 10 anni. Fonte: Cointelegraph/TradingView





«Il mercato obbligazionario è sotto i riflettori questa settimana», ha riassunto la risorsa di trading The Kobeissi Letter in un post su X di domenica.





Mercoledì, la Federal Reserve pubblicherà i verbali della riunione di settembre del Federal Open Market Committee (FOMC), durante la quale i funzionari hanno votato per aumentare i tassi d’interesse dello 0,25%. Da allora, le aspettative del mercato riguardo a un ulteriore inasprimento della politica monetaria hanno oscillato bruscamente. I dati del FedWatch Tool di CME Group mostrano che una settimana fa la probabilità di un altro rialzo dello 0,25% durante la riunione del FOMC di ottobre ha raggiunto il 70%, prima di scendere agli attuali livelli, pari ad appena il 18%.





Confronto delle probabilità del tasso obiettivo della Fed per la riunione del FOMC di ottobre (screenshot). Fonte: CME Group





Sebbene il consenso continui a favorire un rialzo a dicembre, gli analisti prevedono anche che la Fed mantenga una posizione restrittiva fino alla fine dell’anno, lasciando quindi invariate le difficoltà per le crypto e gli asset rischiosi.





«Penso che sia la decisione giusta, perché non credo che questo rapporto cambi necessariamente il quadro per la Fed», ha dichiarato a CNBC Timothy Chubb, chief investment officer di Girard Advisory Services, a proposito del rimbalzo dei rendimenti successivo alla pubblicazione dei dati sull’occupazione.





Chubb ritiene che la Fed continuerà a mantenere i tassi «più alti più a lungo», con un’inflazione persistente e prezzi del petrolio ancora volatili a causa del conflitto in Medio Oriente.





La pubblicazione di agosto dell’indice delle spese per consumi personali (PCE), noto come indicatore dell’inflazione «preferito» dalla Fed, ha inciso poco sulla valutazione dei mercati riguardo alle tendenze dell’inflazione, nonostante sia risultato inferiore alle attese. Secondo Kobeissi, all’epoca, i cambiamenti nel metodo di calcolo dell’indice hanno probabilmente spiegato una parte del calo. Il prossimo dato chiave sull’inflazione sarà l’indice dei prezzi al consumo (CPI), la cui pubblicazione è prevista per il 14 ottobre.





Il prezzo di BTC inizia un mese storicamente forte per i rialzisti





La stagionalità continua a essere al centro dell’attenzione dei partecipanti al mercato di Bitcoin, poiché ottobre è iniziato con un rialzo del prezzo di BTC.





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La piattaforma di analisi on-chain CryptoQuant riferisce che Bitcoin ha già superato un periodo tradizionalmente difficile all’inizio del mese.





«I primi tre giorni di ottobre di Bitcoin sono stati storicamente il periodo di tre giorni più debole del mese, con un calo medio dello 0,66%. Il 2026 ha già resistito meglio», ha scritto domenica il collaboratore Andrew Kamsky.





BTC/USD ha guadagnato l’1,4% nei primi tre giorni di ottobre, mentre il rialzo dall’inizio del mese è attualmente del 2,7%. Dalla chiusura del 1° ottobre a quella del 3 ottobre, la coppia ha evitato perdite, mentre la media storica per il periodo è stata pari a -0,66%, ha riferito Kamsky.





Confronto dei rendimenti di BTC/USD a ottobre (screenshot). Fonte: CryptoQuant





I dati di CoinGlass mostrano che, in media dal 2013, Bitcoin ha chiuso ottobre con un rialzo del 18,7%, indicando un obiettivo per il 2026 appena inferiore a 100.000 $. Negli ultimi 13 anni, ci sono stati solo tre mesi di ottobre «rossi», con il calo maggiore, pari al -13%, registrato nel 2014.





Rendimenti mensili di BTC/USD (screenshot). Fonte: CoinGlass





In precedenza, Cointelegraph aveva riferito della performance insolitamente forte di Bitcoin nel terzo trimestre, che ha registrato guadagni trimestrali superiori al 40% — il miglior risultato del terzo trimestre dal mercato rialzista del 2017.



