Gli asset rischiosi potrebbero subire un «collasso totale» nelle prossime due settimane se la Federal Reserve statunitense manterrà il suo orientamento di politica monetaria aggressivo, avverte un’analisi.

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La politica monetaria aggressiva della Federal Reserve potrebbe innescare un «collasso totale» degli asset rischiosi prima della decisione sui tassi d’interesse di dicembre, ha avvertito l’economista Robin Brooks.

Il petrolio greggio WTI è sceso a 79,25 dollari al barile, il livello più basso dal 10 agosto, mentre lunedì l’indice del dollaro statunitense (DXY) ha raggiunto un massimo di nove mesi a 104,5.

Lo stress sui mercati potrebbe infine indurre la Fed a lasciare invariati i tassi d’interesse, nonostante le diffuse aspettative di un rialzo di 25 punti base.



Il «collasso totale» degli asset rischiosi mette in dubbio il rialzo dei tassi della Fed

Mercoledì l’economista Robin Brooks, senior fellow presso la Brookings Institution ed ex chief foreign exchange (FX) strategist di Goldman Sachs, ha previsto che la banca centrale statunitense potrebbe infine abbandonare il suo rialzo dei tassi d’interesse di 25 punti base ampiamente atteso a dicembre.

Nonostante il calo dei prezzi del petrolio e il rafforzamento del dollaro statunitense, la Fed ha mantenuto un atteggiamento aggressivo riguardo alle future mosse di politica monetaria, segnalando che i tassi d’interesse potrebbero dover aumentare e rimanere elevati.

La scorsa settimana, il governatore della Federal Reserve Christopher Waller ha affermato che la banca centrale potrebbe dover «scioccare» i mercati con un rialzo dei tassi di 50 punti base per frenare gli aumenti dei prezzi trasferiti dalle imprese ai consumatori.

Questa settimana il petrolio greggio WTI statunitense è sceso sotto gli 80 dollari al barile per la prima volta dal 10 agosto.

Grafico giornaliero dei CFD sul petrolio greggio WTI. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Per Brooks, una politica restrittiva in un contesto di calo dei mercati petroliferi è un «errore» che infligge forti sofferenze alle azioni e alla più ampia categoria degli asset rischiosi, facendo aumentare i tassi d’interesse reali. «Continuo a sostenere che i mercati siano diretti verso un collasso totale perché la Fed sta aumentando i tassi mentre i prezzi del petrolio scendono: un errore di politica che sta provocando un’impennata eccezionale dei tassi reali», ha scritto.

«Ciò sta facendo salire bruscamente il dollaro rispetto ai mercati emergenti, mentre questo particolare carry trade si sgretola in modo caotico».

Il 28 novembre, il secondo sabato precedente alla riunione dell’8-9 dicembre del Federal Open Market Committee (FOMC), durante la quale sarà annunciata una decisione sulla politica monetaria, compreso il tasso sui fondi federali, inizia il periodo di «blackout» della Fed. Durante i periodi di blackout, i partecipanti al FOMC non possono rilasciare interviste né parlare in pubblico della politica monetaria e degli sviluppi macroeconomici.

Brooks sostiene che, senza iniziative per calmare i mercati prima dell’inizio del periodo di blackout, la pressione di vendita sugli asset rischiosi potrebbe intensificarsi.

«Questo provocherà un collasso totale dei mercati e alla fine non avremo un rialzo dei tassi il 9 dicembre. Purtroppo, questa è la strada che stiamo percorrendo», ha continuato.

I mercati ritengono trascurabile la possibilità di una sospensione a sorpresa del rialzo dei tassi

La turbolenza si è intensificata lunedì, quando il Dollar Index — una misura della forza del dollaro statunitense rispetto a un paniere delle principali valute — ha raggiunto quota 104,5, il livello più alto da marzo. È rimasto sopra quota 100 da metà settembre.

Grafico dell’indice del dollaro statunitense su una settimana. Fonte: Cointelegraph/TradingView

Nel frattempo, i mercati azionari statunitensi continuano a fare i conti con una pressione di vendita sempre più intensa. Venerdì, l’S&P 500 è sceso a 6.882 punti, un livello che non si vedeva da metà aprile.

Brooks ha osservato che persino il reintegro di Jensen Huang nel ruolo di CEO di Nvidia non è riuscito a risollevare il sentiment degli investitori. Nel frattempo, al di là delle azioni, l’oro ha registrato il peggior sell-off di 60 giorni degli ultimi 40 anni.

«Sembra sempre più probabile che affronteremo questa situazione senza una svolta accomodante; in tal caso, i mercati potrebbero davvero iniziare a crollare», ha concluso.

«Se è questa la direzione verso cui stiamo andando, potremmo anche finire per non assistere ad alcun rialzo il 9 dicembre, mentre i mercati entrano in una fase di completo tracollo».

Gli ultimi dati di CME FedWatch mostrano che i mercati si aspettano ancora in larga maggioranza un rialzo dei tassi di 25 punti base a dicembre. A giovedì, la probabilità che la Fed mantenesse invariato il proprio tasso obiettivo tra il 3,75% e il 4% era appena dello 0,5%.

Probabilità relative al tasso obiettivo della Fed per la riunione del FOMC dell’8-9 dicembre. Fonte: CME Group