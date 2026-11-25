Il Consiglio federale svizzero ha approvato 57 potenziali giurisdizioni partner per lo scambio automatico di informazioni sulle cripto-attività a partire dal 2028, una misura che amplierebbe l’accesso delle autorità fiscali alle informazioni sulle attività in criptovalute dei contribuenti oltre confine.

Secondo un’ annuncio di mercoledì, le giurisdizioni approvate includono tutti gli Stati membri dell’Unione europea, il Regno Unito e diversi Paesi del G20. La Svizzera condividerà le informazioni solo con le giurisdizioni che manifesteranno interesse e soddisferanno gli standard internazionali di riservatezza e sicurezza dei dati.

La Svizzera aveva inizialmente previsto di introdurre nel 2026 gli obblighi di comunicazione fiscale sulle criptovalute, ma ha rinviato l’attuazione di almeno un anno, poiché i legislatori non avevano ancora stabilito con quali giurisdizioni il Paese avrebbe scambiato le informazioni. Secondo il calendario rivisto, i fornitori di servizi per le criptovalute potrebbero iniziare a raccogliere i dati già dal 1° gennaio 2027, mentre i primi scambi tra le autorità fiscali avverrebbero nel 2028.

Gli obblighi di comunicazione rientrano nel Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), che mira a contrastare l’evasione fiscale imponendo agli exchange di criptovalute e agli altri fornitori di servizi interessati di comunicare alle autorità fiscali l’identità dei clienti, la residenza fiscale e i dati sulle transazioni.

Secondo la Segreteria di Stato svizzera per le questioni finanziarie internazionali, il quadro per la comunicazione delle informazioni sulle criptovalute è concepito per integrare l’attuale sistema svizzero di scambio delle informazioni sui conti finanziari e colmare le lacune nella trasparenza fiscale. La Svizzera ha introdotto nel 2017 il quadro giuridico per tale sistema e nel 2026 ha scambiato dati sui conti finanziari con 113 giurisdizioni.

Il reporting fiscale globale sulle criptovalute si amplia

L’Unione europea ha introdotto a gennaio gli obblighi di comunicazione sulle criptovalute previsti dal quadro dell’OCSE, con i primi scambi internazionali di informazioni programmati per il 2027. A marzo, 76 giurisdizioni in tutto il mondo si erano impegnate a scambiare informazioni nell’ambito del CARF, secondo la Commissione europea.

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