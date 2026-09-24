Le istituzioni hanno mantenuto le criptovalute durante un calo del 50%, rileva Bitwise

Ogni istituzione intervistata che possedeva criptovalute deteneva Bitcoin, di solito come asset principale; alcune avevano fissato condizioni per uscire da Ether e Solana.

Nessuna delle 15 istituzioni intervistate dal gestore patrimoniale Bitwise ha ridotto le proprie allocazioni in criptovalute durante un calo del mercato di circa il 50%, mentre diverse ne hanno acquistate altre.

Ogni istituzione del gruppo che possedeva criptovalute deteneva Bitcoin (BTC), di solito come posizione principale e mantenuta più a lungo, mentre Ether (ETH) e Solana (SOL) erano scommesse più contenute, con orizzonti d’investimento più brevi e condizioni per la vendita.

Il Bitwise’s Institutional Crypto Adoption Report si basa su interviste condotte tra la fine di marzo e aprile, nel contesto di un calo del mercato iniziato nell’ottobre 2025. Le interviste hanno coinvolto professionisti degli investimenti di fondi di dotazione, fondazioni, fondi pensione pubblici, fondi sovrani, family office multi-familiari, consulenti d’investimento e società quotate.

Alla domanda su cosa potrebbe spingerli a vendere, nessuna delle istituzioni ha citato il calo dei prezzi. Gli intervistati hanno invece indicato un’inversione normativa, una crisi di credibilità dell’intero settore o il venir meno della propria tesi d’investimento.

Alcuni hanno affermato che venderebbero Ether o Solana se la crescita dell’utilizzo delle reti non portasse benefici ai token.

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Le allocazioni in criptovalute tra coloro che avevano un’esposizione variavano dallo 0,5% al 13% degli asset investibili, anche se la maggior parte si collocava tra l’1% e il 2%. Bitwise ha affermato che quasi tutte le istituzioni intervistate utilizzavano ETF spot sulle criptovalute o avevano intenzione di farlo, con alcuni investitori che passavano da collocamenti privati o dalla custodia diretta agli ETF.

Un rapporto sui dati 13F di CoinShares, pubblicato a giugno, ha rilevato che l’esposizione dichiarata dagli investitori professionali agli ETF spot statunitensi su Bitcoin è diminuita del 17% nel primo trimestre. Gli hedge fund e le società di brokeraggio hanno rappresentato circa il 96% della riduzione, mentre le banche hanno aumentato la propria esposizione.

Bitcoin guida la convinzione istituzionale, mentre ETH e SOL affrontano la prova del «dimostrare il proprio valore»

Per quasi tutti i detentori di Bitcoin intervistati, si trattava della prima criptovaluta posseduta, della principale e di quella mantenuta più a lungo. La maggior parte considerava BTC una riserva di valore, spesso insieme all’oro.

La convinzione nei confronti di ETH e SOL era meno uniforme.

Diverse istituzioni hanno affermato che nei prossimi anni potrebbero uscire da ETH o SOL se la crescita in settori come le stablecoin, la finanza decentralizzata e la tokenizzazione non si traducesse in valore a beneficio degli asset stessi.

Secondo Bitwise, un’istituzione che non deteneva né Ether né Solana aveva utilizzato ampiamente applicazioni DeFi, ma non vedeva un modo chiaro in cui tale attività avrebbe beneficiato i token sottostanti.

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