Il CEO di HIFI Zach Walsh ha dichiarato a Cointelegraph che il round di finanziamento di Serie A da 37 milioni di dollari è il primo round di finanziamento prezzato della società, sebbene HIFI non abbia reso nota la propria valutazione.

La società di infrastrutture per stablecoin HIFI ha raccolto 37 milioni di dollari in un round di finanziamento di Serie A guidato da Left Lane Capital, mentre l’uso delle stablecoin per i pagamenti e i trasferimenti transfrontalieri continua a crescere nonostante la debolezza del più ampio mercato crypto.

I flussi transfrontalieri di stablecoin sono aumentati del 77,5%, raggiungendo 220,3 miliardi di dollari nei 12 mesi terminati a giugno 2026, anche se nello stesso periodo il più ampio mercato crypto si è contratto di oltre un terzo, secondo Chainalysis.

Il CEO di HIFI Zach Walsh ha dichiarato a Cointelegraph che la Serie A è il primo round di finanziamento prezzato della società. La società non ha reso nota la propria valutazione. «HIFI sta elaborando direttamente attraverso la propria piattaforma un volume annualizzato di circa 7 miliardi di dollari», ha affermato Walsh.

Il finanziamento arriva mentre un numero crescente di pagamenti e attività finanziarie viene trasferito sulle blockchain, aumentando la domanda di infrastrutture che colleghino tali reti al sistema bancario.

Società come Visa e la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) stanno implementando o testando infrastrutture finanziarie basate su blockchain.

HIFI si espande nei mercati dei capitali tokenizzati

L’infrastruttura di HIFI consente ai clienti di trasferire dollari dentro e fuori dalle stablecoin, inviare pagamenti tramite i circuiti bancari e le carte statunitensi e regolare in dollari statunitensi la componente monetaria delle operazioni tokenizzate di repo e di Treasury.

«Questo finanziamento sosterrà l’espansione dell’infrastruttura di HIFI per i mercati dei capitali tokenizzati e l’ampliamento della sua gamma di prodotti, compresi i prodotti per i pagamenti in stablecoin», ha dichiarato Walsh a Cointelegraph.

A luglio, la DTCC ha condotto operazioni di mercato in produzione utilizzando titoli tokenizzati in diverse funzioni di mercato, tra cui il regolamento di Treasury statunitensi e repo, le operazioni azionarie, il prestito titoli e i processi relativi alle garanzie. HIFI era tra le oltre 30 società partecipanti, insieme a BlackRock, Goldman Sachs e Nasdaq.

Le operazioni includevano transazioni di consegna contro pagamento su Treasury statunitensi e repo, operazioni azionarie, prestito titoli e processi relativi alle garanzie, utilizzando attività detenute presso la Depository Trust Company che erano state convertite in rappresentazioni tokenizzate. La DTCC prevede di lanciare il proprio Tokenization Service a ottobre.

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HIFI si è inoltre espansa nei pagamenti basati su carte tramite Visa Direct. La sua piattaforma consente ai clienti di convertire USDC e inviare i proventi a carte Visa di debito e credito idonee in tutto il mondo, secondo il sito web della società.

L’espansione arriva mentre Visa segnala un uso crescente delle stablecoin nella propria rete di pagamenti. Il 9 settembre, la società ha dichiarato che nel secondo trimestre fiscale erano attivi a livello globale più di 160 programmi di carte collegati a stablecoin, con il volume dei pagamenti attraverso tali programmi in aumento di quasi il 200% su base annua.

Visa ha inoltre dichiarato che il volume annualizzato dei regolamenti in stablecoin aveva superato i 20 miliardi di dollari, oltre 15 volte il livello dell’anno precedente.

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