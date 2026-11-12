Le azioni della società di tesoreria Bitcoin di Michael Saylor, Strategy, sono calate del 6,49% giovedì, chiudendo a 114,41 dollari, il giorno dopo che MSCI ha confermato la rimozione della società dai suoi indici azionari globali, nel contesto di un più ampio sell-off del mercato delle criptovalute.

Mercoledì, MSCI ha confermato che Strategy sarebbe stata rimossa dai suoi indici azionari globali dopo la chiusura del mercato del 30 novembre, una mossa che potrebbe innescare vendite da parte dei fondi che replicano i benchmark. In precedenza, JPMorgan aveva stimato che l’esclusione avrebbe potuto generare circa 2,8 miliardi di dollari di pressione di vendita.

Fonte: Yahoo Finance

Ryan Kirkley, CEO di Global Settlement Network, ha dichiarato a Cointelegraph che la decisione di MSCI potrebbe contribuire a distinguere le società di tesoreria Bitcoin dalle aziende operative tradizionali e limitare l’esposizione indiretta alle criptovalute per gli investitori passivi.

«L’inclusione nell’indice significava che gli investitori passivi comuni, come chi detiene un fondo indicizzato globale nel proprio piano pensionistico, ottenevano un’esposizione con leva a Bitcoin che non avevano mai scelto. MSCI ha appena corretto la situazione», ha dichiarato.

Kirkley ha aggiunto che la decisione di MSCI solleva anche interrogativi più ampi sul fatto che le società di tesoreria Bitcoin debbano essere classificate insieme alle aziende operative tradizionali.

MSCI ha detto pubblicamente ciò che molti operatori della finanza istituzionale sostengono in privato da tempo: acquistare un asset e detenerlo non è un’attività operativa. È un fondo che non segue le regole dei fondi.

Nella sua risposta del 31 agosto alle regole proposte da MSCI, Strategy ha sostenuto che le modifiche fossero un pretesto per prendere di mira le società di tesoreria di asset digitali. Ha inoltre minimizzato il potenziale impatto finanziario, affermando che i fondi collegati a MSCI detenevano circa 13 milioni delle sue azioni, pari appena al 3,1% delle azioni ordinarie in circolazione.

Il calo del titolo ha coinciso con un più ampio sell-off del mercato delle criptovalute. Bitcoin era scambiato vicino a 71.340 dollari alle 16:08 ET di giovedì, in calo del 4,3% nelle 24 ore precedenti, secondo i dati di CoinGecko. La capitalizzazione complessiva del mercato delle criptovalute è diminuita del 3%, attestandosi intorno a 2.490.000.000.000 dollari.

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