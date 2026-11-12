Le azioni di Bit Digital perdono il 5% nel pre-market dopo il mancato raggiungimento delle stime sui ricavi del terzo trimestre

Le azioni di Bit Digital, quotata al Nasdaq, sono scese del 9,3% negli scambi pre-market di giovedì, dopo che la società, attiva nella tesoreria in Ethereum e nelle infrastrutture per l’IA, ha comunicato ricavi del terzo trimestre inferiori alle stime degli analisti.

Bit Digital ha registrato ricavi per 27,1 milioni di dollari, in calo dell’11% rispetto ai 30,5 milioni di dollari dell’anno precedente. L’utile netto attribuibile agli azionisti è stato di 28,5 milioni di dollari, pari a 8 centesimi per azione diluita, secondo il deposito presso la SEC di giovedì.

I ricavi della società sono risultati inferiori di quasi il 16% rispetto alle stime di consenso degli analisti, pari a circa 32,2 milioni di dollari, con uno scostamento negativo di 5,1 milioni di dollari, secondo Yahoo Finance.

Bit Digital ha registrato 1 milione di dollari di ricavi dallo staking di Ether (ETH), in calo di circa il 66% rispetto ai 2,9 milioni di dollari dell’anno precedente. La società ha dichiarato di detenere l’equivalente di circa 163.726 ETH, per un valore di 439,4 milioni di dollari al 30 settembre.

I ricavi del mining di Bitcoin sono scesi a 2 milioni di dollari, rispetto ai 7,4 milioni di dollari dell’anno precedente.

Bit Digital ha dichiarato che il calo dei ricavi dal mining era “coerente con la progressiva dismissione dell’attività”. La società ha rivelato di aver spostato la propria strategia di tesoreria aziendale da Bitcoin a Ether nel luglio 2025.

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