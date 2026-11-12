Il partner bancario britannico di Uber, Griffin, raccoglie 20 milioni di dollari per i servizi di stablecoin

Ultime notizie Pubblicato 12 nov 2026

Il round di Serie B ha valutato Griffin oltre 100 milioni di dollari e contribuirà a finanziare i servizi di riserva per stablecoin e i pagamenti transfrontalieri on-chain.