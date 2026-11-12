Il partner bancario britannico di Uber, Griffin, raccoglie 20 milioni di dollari per i servizi di stablecoin
Il round di Serie B ha valutato Griffin oltre 100 milioni di dollari e contribuirà a finanziare i servizi di riserva per stablecoin e i pagamenti transfrontalieri on-chain.
La banca digitale britannica Griffin ha raccolto 20 milioni di dollari in un round di Serie B guidato da Octagon Partners, valutando la società oltre 100 milioni di dollari.
Il finanziamento sosterrà i piani di Griffin di espandersi nell’emissione di carte e nei servizi di stablecoin, secondo un comunicato stampa di giovedì.
Griffin prevede di consentire alle aziende di offrire attraverso la sua piattaforma carte di debito personalizzate per clienti retail e aziendali, seguite in un secondo momento dalle carte di credito. La banca prevede inoltre di espandere i propri servizi di riserva per stablecoin e di aggiungere pagamenti transfrontalieri on-chain.
Griffin ha dichiarato che la sua piattaforma bancaria serve oltre 300.000 clienti retail e aziendali attraverso più di 80 società. Tra questi figura Uber, che utilizza Griffin per fornire conti bancari ai conducenti nel Regno Unito.
Griffin ha ricevuto la licenza bancaria britannica nel marzo 2024. La banca ha dichiarato che i ricavi ricorrenti alla chiusura dell’esercizio fiscale di settembre erano pari a 3,2 volte il livello dell’anno precedente, sulla base di conti non sottoposti a revisione.
Paraag Davé, managing partner di Octagon, ha dichiarato di prevedere che i ricavi ricorrenti annuali di Griffin supereranno presto i 10 milioni di sterline britanniche.
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