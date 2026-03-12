Secondo Matt Hougan, Chief Investment Officer di Bitwise, affinché Bitcoin raggiunga il valore di 1 milione di dollari per moneta, dovrà conquistare solo un sesto del mercato globale dei “beni rifugio”, attualmente dominato dall'oro.

In un post pubblicato martedì sul suo blog, Hougan ha affermato che la maggior parte delle persone respinge questa ambiziosa previsione su Bitcoin, poiché richiederebbe che quest'ultimo conquistasse il 50% dell'attuale valore di mercato dell'oro.

Tuttavia, Hougan ha affermato che l'“errore” che la maggior parte delle persone sta commettendo è quello di ignorare la crescita dell'oro e del più ampio mercato dei “mezzi di risparmio”.

La capitalizzazione di mercato dell'oro è cresciuta di circa il 13% all'anno dal 2004, passando da 2,5 mila miliardi di dollari a circa 38 mila miliardi di dollari, trainata da “crescenti preoccupazioni sul debito pubblico, dall'incertezza geopolitica, dalla politica monetaria accomodante e da altri fattori”.

“Se questo tasso di crescita continuerà, il mercato globale dei ‘beni rifugio’ raggiungerà [circa] i 121.000 miliardi di dollari in 10 anni. A quel livello, Bitcoin dovrà conquistare solo il 17% del mercato per valere 1 milione di dollari a moneta”.

Capitalizzazione di mercato dell'oro dal 2004 ad oggi. Fonte: Bitwise Asset Management

Hougan ha citato la crescita degli investimenti istituzionali, come gli exchange-traded fund, i fondi sovrani e l'aumento delle allocazioni in portafoglio, come potenziali catalizzatori.

“C'è ancora molta strada da fare, ma con queste tendenze sottostanti, conquistare un sesto del mercato dei beni rifugio in 10 anni non sembra un obiettivo irraggiungibile”, ha affermato, aggiungendo:

“A mio avviso, lo scenario di base — ovvero che il mercato dei beni rifugio continuerà a crescere come ha fatto finora e che Bitcoin continuerà a guadagnare quote di mercato come ha fatto finora — porterà a prezzi molto, molto più alti di quelli attuali”.

Si accentua la divergenza tra Bitcoin e oro

La tesi da un milione di dollari di Hougan su Bitcoin (BTC) dipende dal fatto che l'asset continui a convergere con l'oro; tuttavia, gli ultimi mesi hanno dimostrato che BTC non si è mosso di pari passo con l'oro.

Il prezzo dell'oro ha raggiunto il massimo storico di 5.327 $ l'oncia alla fine di gennaio, e oggi è solo del 2,2% inferiore a tale valore, mentre BTC è attualmente scambiato in ribasso del 44% rispetto al picco di ottobre.

All'inizio di marzo, l'investitore miliardario Ray Dalio ha messo in guardia contro Bitcoin come riserva di valore a lungo termine e bene rifugio, affermando che l'oro è molto più vantaggioso.

Ha sostenuto che le banche centrali non stanno acquistando BTC, che secondo lui si comporta più come un titolo tecnologico.

Greg Cipolaro, global head of research presso NYDIG, ha affermato il 6 marzo che sembra che Bitcoin “non sia attualmente valutato come copertura macro, copertura del rischio sovrano o operazione su tassi reali o inflazione”.

“Questa dinamica aiuta a spiegare la frustrazione continua per il fatto che Bitcoin non riesca a ‘comportarsi come l'oro’, nonostante l'etichetta di oro digitale”.