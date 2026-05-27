Circa il 70% di tutti i wrench attack – ovvero attacchi fisici contro holder crypto e le loro famiglie condotti nel tentativo di rubare asset digitali – avviene in Francia, secondo il giornalista Bitcoin Joe Nakamoto.

Finora nel 2026 si sono verificati 41 rapimenti legati alle crypto in Francia, ha dichiarato Nakamoto, pari a circa un attacco ogni due giorni e mezzo.

Ha attribuito l’aumento dei wrench attack alla raccolta di dati know-your-customer, conservati su server centralizzati che sono stati compromessi in diversi data leak di alto profilo, tra cui la fuga di dati del 2020 relativa ai clienti del provider di hardware wallet Ledger.

Una panoramica dei cosiddetti “wrench attack” avvenuti in Francia nel 2026. Fonte: Joe Nakamoto

Quel data leak ha esposto identità, indirizzi di casa ed email di oltre 270.000 clienti in tutto il mondo, ha aggiunto.

Jameson Lopp, CEO di Casa, società specializzata in crypto wallet e gestione delle chiavi, ha dichiarato:

“La Francia è il canarino nella miniera di carbone: dimostra come le normative finanziarie creino un apparato di sorveglianza che arreca un danno diretto agli holder di bitcoin.”

L’opposizione alla raccolta di dati know-your-customer sta crescendo all’interno delle community crypto e Bitcoin, mentre gli holder di asset digitali continuano a essere presi di mira con attacchi fisici e rapimenti, rendendo necessarie misure di sicurezza più solide.

Non diventare un bersaglio: i Bitcoiner offrono consigli per proteggersi dagli attacchi

Secondo Nakamoto, gli attacchi sono generalmente orchestrati da criminali residenti all’estero, che ingaggiano giovani in Francia per eseguire gli attacchi fisici.

Gli utenti possono proteggersi utilizzando servizi di custodia crypto che offrono funzionalità di sicurezza come una parola o una frase concordata in anticipo, che consenta alla società di custodia o di gestione delle chiavi di capire che l’holder è sotto attacco in quel momento.

Un database degli attacchi di tipo “wrench” noti. Fonte: GitHub

La società può quindi congelare gli asset, assicurandosi che gli attaccanti non possano accedervi, e può persino avvisare le forze dell’ordine, ha affermato.

Ha inoltre suggerito di tenere un crypto wallet “esca” con una piccola quantità di fondi da consegnare ai criminali in caso di attacco.

Infine, gli holder crypto dovrebbero mantenere un profilo basso, evitare di discutere di temi crypto online o di rendere pubblico il fatto di detenere asset digitali, ha aggiunto.

Secondo Vanessa Perrée, procuratrice nazionale francese per la criminalità organizzata, almeno 88 persone sono state arrestate in relazione ai wrench attack crypto in Francia.