Aethir, un'infrastruttura cloud GPU decentralizzata progettata per l'intelligenza artificiale, ha confermato un attacco ai propri contratti bridge e ha dichiarato di aver bloccato l'exploit.

La piattaforma ha dichiarato venerdì di aver rilevato e contenuto un attacco ai propri contratti bridge Aethir (ATH) che collegano Ethereum ad altre catene.

Il team dietro Aethir ha affermato di aver prontamente disconnesso i contratti compromessi al momento del rilevamento e di aver collaborato con i principali exchange per inserire nella lista nera i portafogli tracciati, limitando le perdite a meno di 90.000 dollari.

L'aggiornamento è arrivato il giorno dopo che la piattaforma di analisi blockchain PeckShield aveva segnalato, giovedì, un exploit dello smart contract cross-chain di Aethir, AethirOFTAdapter. Stimando le perdite a 400.000 dollari, PeckShield ha affermato che l'autore dell'exploit ha trasferito i fondi rubati dalla BNB Chain a Tron, indicando diversi indirizzi.

La risposta di Aethir arriva nel mezzo di un'ondata più ampia di attacchi hacker nella finanza decentralizzata (DeFi), dove gli hacker hanno rubato quasi 170 milioni di dollari da decine di protocolli nel primo trimestre del 2026.

Aethir prevede risarcimento e afferma che offerta principale di ATH su Ethereum non subirà conseguenze

Dopo aver disattivato i contratti compromessi, Aethir ha dichiarato che la sua principale riserva di ATH su Ethereum è completamente intatta e non ha subito alcun danno.

La piattaforma ha annunciato che la prossima settimana pubblicherà un piano di risarcimento completo e condividerà su Discord un elenco dei portafogli degli hacker, insieme a un'analisi dettagliata dell'accaduto e a un piano di rimborso.

“Aethir rimane pienamente operativa”, afferma Aethir, aggiungendo che la piattaforma sta collaborando con le autorità e gli exchange per congelare i fondi e rintracciare gli autori dell’attacco.

Tra gli exchange partner che hanno reagito all’attacco, Aethir ha citato piattaforme come Binance, le sudcoreane Upbit e Bithumb, oltre a HTX. Ha inoltre sottolineato che la piattaforma di sicurezza informatica Web3 ZeroShadow ha contribuito alle indagini sull’attacco fornendo analisi specialistiche.

Aethir ha registrato un fatturato record nel 2025

Aethir è una rete decentralizzata di cloud computing basata su GPU che fornisce un'infrastruttura distribuita per l'intelligenza artificiale, il gaming e i carichi di lavoro aziendali. Anziché affidarsi a data center centralizzati, Aethir aggrega le risorse GPU attraverso una rete globale.

La piattaforma ha riportato un fatturato di 127,8 milioni di dollari nel 2025, affermando che il suo stack di rete di infrastrutture fisiche decentralizzate (DePIN) contava almeno 440.000 container GPU in 94 paesi entro la fine dell'anno.

La piattaforma è sostenuta dai principali investitori Web3, tra cui Animoca Brands, Hashkey e altri, con oltre 140 milioni di dollari raccolti per l'ecosistema.