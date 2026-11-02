Fonte: Cointelegraph
Klippsten ha stimato che i computer quantistici in grado di minacciare la crittografia di Bitcoin siano ancora ad almeno un decennio di distanza, e potenzialmente anche di più. Ha sostenuto che la rete potrebbe adottare protezioni resistenti al calcolo quantistico se la minaccia diventasse concreta, ma ha affermato che affrettarsi ad adottarle ora introdurrebbe una complessità non necessaria.
Ha avvertito che le società di criptovalute non possono fare affidamento su software sviluppati frettolosamente per proteggere gli asset dei clienti. «Bisogna sapere davvero cosa diavolo si sta facendo dal punto di vista della sicurezza», ha affermato.
Klippsten ha inoltre suggerito che alcune startup e alcuni investitori nel settore delle criptovalute abbiano sfruttato i timori legati al calcolo quantistico per attirare finanziamenti, descrivendo gran parte del dibattito come paura, incertezza e dubbio («FUD»), anziché come una minaccia imminente alla sicurezza.
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