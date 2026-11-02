Secondo il fondatore di Swan Bitcoin Cory Klippsten, l’intelligenza artificiale rappresenta una minaccia più immediata per la sicurezza di Bitcoin rispetto al calcolo quantistico. Klippsten ha avvertito che gli hacker usano sempre più l’IA per sfruttare le vulnerabilità, mentre gli exchange crypto affrontano una serie di violazioni della sicurezza.

Intervenendo a Chain Reaction di Cointelegraph, Klippsten ha ridimensionato gran parte delle preoccupazioni relative al calcolo quantistico, sostenendo che i progressi nei modelli linguistici di grandi dimensioni rappresentano una sfida più urgente, poiché gli aggressori usano questa tecnologia per sondare le debolezze della sicurezza.

Penso che stiamo scoprendo che la minaccia a breve termine è in realtà l’IA. Sono questi LLM nelle mani degli hacker che frugano dappertutto. Ed è proprio lì che lo si vede ripetersi ancora e ancora.

L’avvertimento arriva mentre il brasiliano Mercado Bitcoin ha sospeso depositi e prelievi lunedì in seguito a un incidente di sicurezza; i ricercatori stimano che dai suoi wallet siano usciti più di 46 milioni di dollari. Solo pochi giorni prima, l’exchange Binance ha perso 6,3 miliardi di dollari in un attacco del 29 ottobre che il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha attribuito a hacker nordcoreani.

Fonte: Cointelegraph

Bitcoin ha tempo per affrontare i rischi quantistici

Klippsten ha stimato che i computer quantistici in grado di minacciare la crittografia di Bitcoin siano ancora ad almeno un decennio di distanza, e potenzialmente anche di più. Ha sostenuto che la rete potrebbe adottare protezioni resistenti al calcolo quantistico se la minaccia diventasse concreta, ma ha affermato che affrettarsi ad adottarle ora introdurrebbe una complessità non necessaria.

Ha avvertito che le società di criptovalute non possono fare affidamento su software sviluppati frettolosamente per proteggere gli asset dei clienti. «Bisogna sapere davvero cosa diavolo si sta facendo dal punto di vista della sicurezza», ha affermato.

Klippsten ha inoltre suggerito che alcune startup e alcuni investitori nel settore delle criptovalute abbiano sfruttato i timori legati al calcolo quantistico per attirare finanziamenti, descrivendo gran parte del dibattito come paura, incertezza e dubbio («FUD»), anziché come una minaccia imminente alla sicurezza.

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