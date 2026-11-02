Mercado Bitcoin, uno dei maggiori exchange di criptovalute del Brasile, ha confermato lunedì un incidente di sicurezza che, secondo le stime degli analisti della blockchain, ha sottratto più di 49 milioni di dollari dai suoi wallet. Nonostante l’annuncio della società di aver sospeso depositi e prelievi, gli indirizzi associati all’incidente hanno continuato a ricevere fondi per ore.

Dickson Wu, senior security engineer di CertiK, ha pubblicato un’analisi post-mortem iniziale dell’incidente, affermando che gli aggressori «hanno attaccato otto blockchain minori per quattro ore», tra cui Base, Optimism e Arbitrum. L’attacco si è poi spostato sui principali hot wallet della società, prima di trasferire minuscole quantità di Ether (ETH) da 27.160 indirizzi diversi.

«Quindi chiunque abbia fatto questo può anche spostare denaro dagli indirizzi di deposito dei clienti di MB», ha scritto.

Le società di sicurezza hanno dichiarato che l’hack è stato eseguito tramite trasferimenti standard, anziché sfruttando una vulnerabilità di uno smart contract.

I fondi si muovono nonostante la sospensione

Secondo Wu, ore dopo che Mercado Bitcoin aveva annunciato una sospensione temporanea di depositi e prelievi, i fondi hanno continuato a uscire dagli indirizzi collegati alla violazione, seguiti da migliaia di piccoli trasferimenti di ETH verso un singolo indirizzo.

Un portavoce di Mercado Bitcoin ha dichiarato a Cointelegraph che i clienti non avevano subito perdite e che non era stato divulgato alcun dato, ma la società non ha risposto alle richieste di commento sui trasferimenti continuati. Una violazione dei dati potrebbe inoltre far scattare obblighi di notifica nei confronti dell’autorità brasiliana per la protezione dei dati.

L’hack non è ancora stato attribuito a un gruppo organizzato e le indagini sono in corso.

Dei fondi rubati, alle 16:42 UTC circa 6,2 milioni di dollari erano stati congelati dagli emittenti di stablecoin Tether e Circle. Circa 20 milioni di dollari erano stati trasferiti in wallet creati di recente, mentre oltre 20 milioni di dollari restavano in indirizzi associati identificati da Mercado Bitcoin, inclusi tutti i 106 BTC.

Mercado Bitcoin entra nell’elenco delle violazioni

A luglio Mercado Bitcoin aveva 4,5 milioni di utenti, quando l’emittente di stablecoin Tether aveva annunciato un investimento di 20 milioni di dollari per sostenerne l’espansione nella tokenizzazione, nei pagamenti e nel credito. Un altro exchange sostenuto da Tether in America Latina, il cileno Orionx, ha annunciato la chiusura a settembre dopo che un audit forense aveva rilevato che più di 7 milioni di dollari in asset dei clienti erano stati trasferiti verso wallet al di fuori del suo controllo.

L’incidente si verifica pochi giorni dopo che Binance ha riferito di un hack da 6,3 miliardi di dollari che giovedì ha preso di mira i suoi hot wallet. L’exchange ha sospeso depositi e prelievi e si è impegnato a coprire le perdite dei clienti. Binance ha iniziato a ripristinare i prelievi domenica, affermando di aver reintegrato il 95% degli asset rubati.

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