Kim Yo Jong, la sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, ha negato il coinvolgimento della Corea del Nord nell’hack da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance e ha lasciato intendere, senza fornire prove, che gli Stati Uniti potrebbero essere stati dietro al furto.

In una dichiarazione diffusa martedì tramite la Korean Central News Agency (KCNA), Kim ha respinto l’attribuzione dell’attacco da parte dell’FBI a un gruppo di hacker sostenuto dalla Corea del Nord.

«L’FBI sta cercando di dipingere la RPDC come uno “Stato criminale informatico”, sostenendo di aver ottenuto informazioni secondo cui un’organizzazione di hacker “supportata” dalla RPDC sarebbe stata coinvolta nell’incidente», ha dichiarato Kim. «Ma l’affermazione degli Stati Uniti è una retorica assurda e nulla di nuovo».

Ha descritto le accuse come una provocazione politica volta a danneggiare la posizione internazionale della Corea del Nord. A febbraio 2025, l’FBI aveva inoltre attribuito alla Corea del Nord l’hack da 1,5 miliardi di dollari ai danni di Bybit, un’accusa che Kim ha respinto nuovamente martedì.

«Non è la prima volta che gli Stati Uniti hanno tentato di diffondere un’immagine fuorviante della RPDC nella comunità internazionale, collegando ciecamente la RPDC agli incidenti di “criminalità informatica” ogni volta che si verificano su scala internazionale», ha dichiarato Kim.

Kim insinua un coinvolgimento degli Stati Uniti nell’hack di Binance

Kim ha inoltre accusato gli Stati Uniti di essere coinvolti nell’hack, senza fornire alcuna prova.

«Se esamina attentamente chi otterrà la grande quantità di criptovaluta cosiddetta rubata quando quest’ultima verrà recuperata, potrebbe avere un indizio su chi si cela dietro l’incidente informatico», ha dichiarato.

La dichiarazione non forniva alcuna prova che collegasse Washington all’attacco. Cointelegraph ha contattato l’FBI per un commento.

Ha ribadito che la Corea del Nord si oppone alle attività dannose nel cyberspazio e ha accusato gli Stati Uniti di politicizzare la sicurezza informatica per interferire negli affari di altri Paesi.

Gli investigatori citano collegamenti con precedenti hack nordcoreani

La scorsa settimana, la società di intelligence blockchain TRM Labs ha attribuito con elevata sicurezza l’ attacco a Binance al gruppo nordcoreano TraderTraitor, citando informazioni on-chain e off-chain. Anche altri investigatori, tra cui Chainalysis e ZachXBT, hanno collegato il furto a hacker nordcoreani.

TRM Labs ha indicato analogie con precedenti attacchi nordcoreani, tra cui la preparazione anticipata, l’uso di Tornado Cash per finanziare i wallet degli aggressori e l’esecuzione coordinata di firme di transazione ottenute in precedenza. Tuttavia, ha affermato che l’attività di riciclaggio differiva dal modello seguito all’hack di Bybit.

L’investigatore on-chain ZachXBT ha inoltre individuato un collegamento tra gli hack di Binance e Bitget, affermando che i fondi rubati nei due incidenti sono stati mescolati allo stesso indirizzo dopo essere transitati attraverso THORChain. Durante le prime indagini sull’hack, la CEO di Bitget Gracy Chen ha dichiarato che i risultati preliminari collegavano gli indirizzi IP a servizi VPN utilizzati «da un determinato gruppo della RPDC».

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