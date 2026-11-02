Secondo l’investigatore blockchain ZachXBT, domenica un’entità non identificata nell’Unione europea potrebbe aver perso più di 106 milioni di dollari da conti presso diversi exchange di criptovalute.

In un post di lunedì, ZachXBT ha affermato che i fondi sospettati di essere stati rubati sono stati prelevati in USDC e USDT prima di essere trasferiti attraverso diverse criptovalute e blockchain.

Il presunto aggressore ha scambiato USDC con Ether (ETH), ha utilizzato servizi di exchange istantaneo tra cui WellWallet e Kyrrex e ha convertito i fondi in Monero (XMR) attraverso il servizio di swap Wagyu.





Fonte: post di ZachXBT su Telegram

Il presunto aggressore resta non identificato, anche se ZachXBT ha affermato che il movimento dei fondi indicava l’assenza di un collegamento con il Lazarus Group della Corea del Nord. L’entità colpita e gli exchange coinvolti non sono stati nominati pubblicamente.

ZachXBT ha identificato 11 indirizzi di wallet associati ai fondi.

Il furto segnalato segue l’ hack da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance del 29 ottobre, che l’FBI ha attribuito a hacker nordcoreani noti come “TraderTraitor”, un gruppo collegato a Lazarus. L’attacco è stato il più grande furto di criptovalute mai registrato.

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Il wallet associato a un bot di arbitraggio su Solana potrebbe aver perso 786.000 dollari

Secondo l’account pseudonimo di monitoraggio blockchain Onchain Lens, lunedì un wallet associato a King, un bot di trading automatizzato su Solana, potrebbe aver perso circa 786.000 dollari.

King è un bot di arbitraggio, cioè un software che acquista automaticamente criptovalute su un mercato e le vende su un altro per trarre profitto dalle differenze di prezzo. Onchain Lens ha dichiarato a Cointelegraph che i fondi sono passati attraverso diversi wallet Solana prima di essere trasferiti su Ethereum usando Mayan, un servizio per spostare asset tra blockchain. Ha affermato che i trasferimenti rapidi suggerivano un tentativo di nascondere l’origine dei fondi e una possibile compromissione del wallet.

L’operatore di King non ha confermato una compromissione.

«Il nostro rapporto si basa su movimenti insoliti di fondi, trasferimenti rapidi e sul successivo movimento cross-chain dei fondi, che riteniamo indichi un tentativo di nasconderne l’origine», ha dichiarato Onchain Lens a Cointelegraph. «Questo schema suggerisce fortemente una possibile compromissione del wallet.»





Fonte: Onchain Lens

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