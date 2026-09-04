Il CEO di AMC ha criticato le offerte di azioni tokenizzate di Robinhood perché non regolamentate negli Stati Uniti e ha dichiarato che chiederà un’indagine a un consulente esterno in materia di titoli.

Adam Aron, CEO di AMC Entertainment Holdings, ha criticato le offerte di azioni tokenizzate di Robinhood che forniscono un’esposizione economica alle azioni AMC, affermando che la società non ha alcuna affiliazione con esse e che incaricherà un consulente in materia di titoli di esaminare la questione.

I token azionari di Robinhood non sono registrati ai sensi delle leggi statunitensi sui titoli e rappresentano un’offerta “oltraggiosa” senza alcuna affiliazione con AMC, ha scritto Aron in un post pubblicato venerdì su X, aggiungendo che la società chiederà un’indagine al proprio consulente esterno in materia di titoli.

Aron ha aggiunto che queste azioni potrebbero non essere offerte agli investitori statunitensi e che sono soggette a restrizioni in diverse altre giurisdizioni, tra cui Canada, Svizzera e Regno Unito.

Le osservazioni arrivano mentre le azioni tokenizzate sono oggetto delle più recenti critiche: si tratta di azioni basate su blockchain che seguono il prezzo delle azioni tradizionali delle società. Le azioni tokenizzate sono state recentemente sottoposte a esame quando alcuni exchange crypto hanno annullato le loro allocazioni dell’IPO di SpaceX all’inizio di giugno.

Piattaforme tra cui Bybit, Binance, Bitget Wallet e MEXC hanno annullato le loro campagne per l’IPO tokenizzata di SpaceX quando SpaceX è stata quotata sul Nasdaq; diverse hanno attribuito la decisione all’incapacità delle xStocks di proprietà di Kraken di consegnare gli asset sottostanti.

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Robinhood lancia iniziative di tokenizzazione

Il cofondatore e CEO di Robinhood, Vlad Tenev, ha risposto alle critiche su X chiedendo ad Aron di condividere le sue preoccupazioni precise relative all’offerta tokenizzata. La piattaforma non ha rilasciato una dichiarazione pubblica.

Cointelegraph ha contattato Robinhood per un commento sulle osservazioni e sullo status normativo delle sue offerte di azioni tokenizzate.

La prima generazione di token azionari di Robinhood è stata lanciata nel luglio 2026 come titoli di debito tokenizzati emessi da Robinhood Assets, con sede a Jersey, sotto forma di token ERC-20, fornendo un’esposizione economica ad asset sottostanti come azioni statunitensi ed ETF.

A febbraio, Robinhood ha lanciato una testnet pubblica per Robinhood Chain, la sua rete layer-2 di Ethereum costruita utilizzando la tecnologia Arbitrum per ospitare asset tokenizzati.

Nell’ottobre 2025, Robinhood ha condiviso i piani per tokenizzare quasi 500 azioni statunitensi ed ETF su Arbitrum, nell’ambito della sua espansione nel settore degli asset tokenizzati.

Nel luglio 2026, gli analisti di Bernstein hanno aumentato il loro obiettivo di prezzo per Robinhood Markets, prevedendo che la prossima fase di crescita della piattaforma sarà trainata dalle azioni tokenizzate e dai mercati di previsione, anziché dal tradizionale trading di criptovalute.

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