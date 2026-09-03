La stablecoin USDG emessa da Paxos è stata lanciata nativamente su Mantle, mentre la rete layer 2 di Ethereum è entrata nella Global Dollar Network in qualità di partner, secondo un annuncio di giovedì.

L’integrazione rende USDG una delle prime stablecoin a essere coniata nativamente su Mantle e porta la rete nella struttura di condivisione dei premi di USDG. In qualità di partner, Mantle può ricevere una quota dei premi generati dall’attività di USDG, entrando a far parte di una rete di oltre 150 partner, tra cui Kraken e Robinhood.

USDG ha una capitalizzazione di mercato di circa 3,18 miliardi di dollari, diventando la settima stablecoin più grande monitorata da DefiLlama. La stablecoin è emessa da Paxos e opera nell’ambito dei quadri normativi di Singapore e dell’Unione Europea, mentre Paxos pubblica report mensili sulle sue riserve.

Le 10 principali stablecoin per capitalizzazione di mercato. Fonte: DefiLlama

USDG si aggiunge a diverse altre stablecoin disponibili su Mantle, tra cui AUSD di Agora, USDe di Ethena e USDT0 di Tether. Mantle ha dichiarato che USDG sarà utilizzata in tutto il suo ecosistema per applicazioni DeFi e per l’allocazione di capitale istituzionale.

Mantle ha inoltre registrato una crescita recente negli asset del mondo reale tokenizzati (RWA). Secondo RWA.xyz i dati, mercoledì la rete aveva 234,2 milioni di dollari di valore RWA distribuito, in aumento del 19% negli ultimi 30 giorni.

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