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Scritto da Nate KostarAutoreRecensito da Sam BourgiAutore

Mantle aggiunge la stablecoin USDG di Paxos ed entra nella Global Dollar Network

Ultime notiziePubblicato3 set 2026

Mantle ha aggiunto USDG, emessa da Paxos, come stablecoin coniata nativamente, unendosi al contempo alla struttura di condivisione dei premi della rete.

La stablecoin USDG emessa da Paxos è stata lanciata nativamente su Mantle, mentre la rete layer 2 di Ethereum è entrata nella Global Dollar Network in qualità di partner, secondo un annuncio di giovedì.

L’integrazione rende USDG una delle prime stablecoin a essere coniata nativamente su Mantle e porta la rete nella struttura di condivisione dei premi di USDG. In qualità di partner, Mantle può ricevere una quota dei premi generati dall’attività di USDG, entrando a far parte di una rete di oltre 150 partner, tra cui Kraken e Robinhood.

USDG ha una capitalizzazione di mercato di circa 3,18 miliardi di dollari, diventando la settima stablecoin più grande monitorata da DefiLlama. La stablecoin è emessa da Paxos e opera nell’ambito dei quadri normativi di Singapore e dell’Unione Europea, mentre Paxos pubblica report mensili sulle sue riserve.

Le 10 principali stablecoin per capitalizzazione di mercato. Fonte: DefiLlama

USDG si aggiunge a diverse altre stablecoin disponibili su Mantle, tra cui AUSD di Agora, USDe di Ethena e USDT0 di Tether. Mantle ha dichiarato che USDG sarà utilizzata in tutto il suo ecosistema per applicazioni DeFi e per l’allocazione di capitale istituzionale.

Mantle ha inoltre registrato una crescita recente negli asset del mondo reale tokenizzati (RWA). Secondo RWA.xyz i dati, mercoledì la rete aveva 234,2 milioni di dollari di valore RWA distribuito, in aumento del 19% negli ultimi 30 giorni.

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