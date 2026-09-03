Le 10 principali stablecoin per capitalizzazione di mercato. Fonte: DefiLlama
USDG si aggiunge a diverse altre stablecoin disponibili su Mantle, tra cui AUSD di Agora, USDe di Ethena e USDT0 di Tether. Mantle ha dichiarato che USDG sarà utilizzata in tutto il suo ecosistema per applicazioni DeFi e per l’allocazione di capitale istituzionale.
Mantle ha inoltre registrato una crescita recente negli asset del mondo reale tokenizzati (RWA). Secondo RWA.xyz i dati, mercoledì la rete aveva 234,2 milioni di dollari di valore RWA distribuito, in aumento del 19% negli ultimi 30 giorni.
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