Pencil Finance ha dichiarato che il suo prestito, primo nel suo genere, ha offerto finanziamenti a 6.600 studenti nel Sud-est asiatico che non ricevevano adeguati servizi dai prestatori tradizionali.

Il protocollo di real-world asset (RWA) per prestiti studenteschi Pencil Finance ha completato un ciclo di prestiti studenteschi on-chain da 1 milione di dollari, offrendo finanziamenti a migliaia di studenti nel Sud-est asiatico che non ricevevano adeguati servizi dai prestatori tradizionali.

Pencil ha dichiarato di aver completato il suo primo ciclo di prestiti studenteschi interamente on-chain sulla blockchain, impiegando 1 milione di dollari di capitale come prestatore; i mutuatari hanno rimborsato il capitale ai finanziatori del fondo del pacchetto, con un rendimento, ha rivelato la società in un annuncio di giovedì condiviso con Cointelegraph.

Il pacchetto è stato finanziato nel luglio 2025 da Animoca Brands, Open Campus e New Campus ed è stato strutturato come una tranche senior con rendimenti fissi e una tranche junior con rendimenti variabili e rischio di prima perdita.

Il ciclo di prestiti on-chain da 1 milione di dollari ha offerto finanziamenti a circa 6.600 studenti di 118 scuole e università nel Sud-est asiatico. Pencil Finance sostiene che si tratti del primo ciclo di prestiti interamente on-chain in assoluto a finanziare prestiti studenteschi registrati in modo trasparente sulla rete blockchain.

Dei 6.600 studenti, circa 1.050 hanno ricevuto finanziamenti diretti. Pencil ha dichiarato che i prestiti erano destinati a studenti che non ricevevano adeguati servizi dai prestatori tradizionali; il 50% dei mutuatari era costituito da donne e il 93% proveniva da nuclei familiari a basso reddito.

Gli RWA tokenizzati vengono sempre più utilizzati per erogare o garantire prestiti.

A luglio, la borsa brasiliana B3 ha emesso un prestito da 100.000 real brasiliani (19.600 dollari) garantito da 10 mucche tokenizzate, ciascuna delle quali aveva ricevuto un token digitale unico collegato a un’identità digitale crittografata, mentre i collari intelligenti basati sull’intelligenza artificiale dell’azienda agrotech Cowmed monitoravano la salute di ciascun animale.

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