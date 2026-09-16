Mercati di xU308. Fonte: CoinMarketCap
Anchorage non è il primo custode istituzionale a supportare xU3O8. Nell’agosto 2025, il custode di asset digitali Hex Trust ha integrato Etherlink per offrire la custodia di xU3O8 e di altri asset emessi sulla rete.
L’esposizione all’uranio fisico ha tradizionalmente comportato il ricorso a intermediari specializzati, tempi di settlement lunghi e dimensioni minime d’investimento relativamente elevate, secondo Anchorage. La società ha affermato che la tokenizzazione consente di trasferire e regolare la commodity in pochi minuti anziché in settimane.
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