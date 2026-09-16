Anchorage Digital Bank ha aggiunto il supporto alla custodia di Etherlink e di diversi asset basati su Etherlink, tra cui xU3O8, un token che rappresenta uranio fisico.

Anchorage Digital Bank, la prima banca crypto con statuto federale negli Stati Uniti, ha aggiunto il supporto alla custodia di Etherlink e di sette asset sulla rete layer 2 di Tezos, tra cui xU3O8, un token che rappresenta uranio fisico.

Gli altri asset supportati includono XTZ wrapped (WXTZ), il token di liquid staking stXTZ, le stablecoin USDT, USDC e USDSM e Ether wrapped (WETH), secondo un annuncio condiviso con Cointelegraph.

L’integrazione consente ai clienti istituzionali di Anchorage di custodire asset emessi su Etherlink, una rete layer 2 compatibile con la Ethereum Virtual Machine che effettua il settlement su Tezos, tramite conti segregati presso la banca con statuto federale.

xU3O8 rappresenta la proprietà di uranio fisico, offrendo agli investitori un’esposizione alla commodity senza doverla gestire o conservare direttamente. Agli attuali livelli di prezzo, ha una capitalizzazione di mercato di poco superiore a 9 milioni di dollari, come mostrano i dati di CoinMarketCap.

Mercati di xU308. Fonte: CoinMarketCap





Anchorage non è il primo custode istituzionale a supportare xU3O8. Nell’agosto 2025, il custode di asset digitali Hex Trust ha integrato Etherlink per offrire la custodia di xU3O8 e di altri asset emessi sulla rete.

L’esposizione all’uranio fisico ha tradizionalmente comportato il ricorso a intermediari specializzati, tempi di settlement lunghi e dimensioni minime d’investimento relativamente elevate, secondo Anchorage. La società ha affermato che la tokenizzazione consente di trasferire e regolare la commodity in pochi minuti anziché in settimane.

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