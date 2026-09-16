Uno stratega della banca danese ha affermato che Coinbase ha più da perdere a causa del contrattempo del CLARITY Act, poiché la sua attività di trading è direttamente esposta alle norme statunitensi sulla struttura del mercato.

Sebbene Bitcoin e le azioni legate alle criptovalute siano scese bruscamente dopo che il Senato degli Stati Uniti non è riuscito a far avanzare il Digital Asset Market Clarity Act, o CLARITY Act, Saxo Bank ritiene che exchange come Coinbase abbiano più da perdere rispetto alla maggior parte degli altri, perché norme più chiare potrebbero influire direttamente sulle loro attività di trading.

In una nota di mercoledì, lo stratega di Saxo Ruben Dalfovo ha affermato che Coinbase (COIN) è l’azienda più direttamente esposta agli sviluppi relativi al CLARITY, perché le norme sulla struttura del mercato potrebbero determinare i requisiti di registrazione, quali asset possono essere negoziati e chi può partecipare ai mercati crypto statunitensi.

«Coinbase è la più esposta a norme di mercato più chiare, perché il trading e la partecipazione al settore crypto influenzano direttamente la sua attività», ha scritto Dalfovo.

Secondo Dalfovo, l’emittente di stablecoin Circle (CRCL) e la società Strategy (MSTR), che detiene Bitcoin (BTC) in tesoreria, hanno esposizioni diverse. L’attività di Circle è più strettamente legata all’adozione della sua stablecoin USDC e agli interessi maturati sulle sue riserve, mentre la performance di Strategy è determinata principalmente dalle sue partecipazioni in BTC e dalla sua struttura di finanziamento.

Come ha riferito Cointelegraph nella tarda serata di martedì, le azioni di tutte e tre le società sono scese tra il 5% e il 10% dopo il voto procedurale del Senato, nonostante le differenze nel modo in cui la legislazione potrebbe influire sulle loro attività.

Il sell-off è proseguito nelle prime ore di mercoledì, con Coinbase, Circle e Strategy tutte in calo tra il 2% e il 6%, secondo i dati di Yahoo Finance.

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Il CLARITY affronta un percorso sempre più stretto verso l’approvazione

Il CLARITY Act non ha superato martedì un voto procedurale chiave: i senatori hanno votato 49-50 contro il ricorso alla cloture su una mozione per procedere all’esame del disegno di legge, ben al di sotto dei 60 voti necessari. Il voto avrebbe limitato ulteriori dibattiti e consentito al Senato di passare all’esame della legislazione in aula.

Le disposizioni etiche sono rimaste un importante punto critico nonostante le concessioni dell’ultimo minuto volte ad affrontare le preoccupazioni sugli interessi in criptovalute dei funzionari pubblici.

Il contrattempo restringe significativamente il percorso del disegno di legge verso l’approvazione quest’anno. Il Senato ha un calendario legislativo limitato in vista delle elezioni di metà mandato del 3 novembre e punta ad aggiornarsi il 18 dicembre, lasciando ai legislatori una finestra relativamente breve per rilanciare la legislazione prima della fine dell’attuale Congresso.

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