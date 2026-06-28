Andrew Cuomo guiderà iniziativa congiunta tra TradFi e crypto tra OKX e Intercontinental Exchange

L'iniziativa è soggetta all'approvazione delle autorità di regolamentazione, ma sarà copresieduta da ICE e dall'ex governatore di New York Andrew Cuomo, che ha iniziato a collaborare con OKX nel 2023.

L'exchange di criptovalute OKX e l'Intercontinental Exchange (ICE), società madre della Borsa di New York, hanno annunciato che l'ex governatore di New York Andrew Cuomo sarà co-responsabile di una joint venture incentrata sugli asset digitali.

In un comunicato diffuso lunedì, OKX e ICE hanno dichiarato che Cuomo, che nel 2025 ha perso la corsa alla carica di sindaco di New York City, sarà co-presidente del progetto congiunto tra le due società “incentrato sulla creazione di infrastrutture di nuova generazione per prodotti finanziari tokenizzati e nativi digitali”. L’iniziativa, che secondo le società consentirà agli utenti di OKX di “accedere ai mercati dei futures dell’ICE e dei titoli azionari tokenizzati del NYSE”, è soggetta all’approvazione delle autorità di regolamentazione.

Cuomo è rimasto in gran parte lontano dai riflettori dopo la sua fallita candidatura a sindaco nel 2025, in cui aveva dichiarato di voler trasformare New York City nella «capitale globale delle criptovalute». Aveva ottenuto l’appoggio del comitato di azione politica (PAC) Innovate NY, favorevole alle criptovalute, ma è stato sconfitto dal candidato democratico Zohran Mamdani, che ha ottenuto oltre il 50% dei voti. L’ex governatore ha iniziato a collaborare con OKX nel 2023.

L’annuncio della joint venture ha fatto seguito a una partnership tra ICE e OKX annunciata a marzo, in cui la prima ha investito un importo non divulgato nell’exchange con una valutazione di 25 miliardi di dollari. Le iniziative di ICE nel settore delle criptovalute hanno inoltre incluso un impegno di investimento di 2 miliardi di dollari nella piattaforma di mercati predittivi Polymarket.

Da quando è entrato in carica il 1° gennaio, Mamdani non ha annunciato alcuna politica significativa relativa alle criptovalute o alla blockchain. A gennaio ha confermato di non detenere alcun asset digitale in qualità di sindaco di New York City.

New York sede di primarie del partito

Martedì, New York, Utah e Maryland terranno le primarie per selezionare i candidati ai seggi della Camera dei Rappresentanti e del Senato degli Stati Uniti in vista delle elezioni generali di novembre. I PAC legati al settore delle criptovalute, tra cui Fairshake, hanno investito ingenti somme in pubblicità e altre iniziative elettorali per sostenere i candidati che ritengono favorevoli al settore degli asset digitali.