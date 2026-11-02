Lunedì Animoca Brands ha dichiarato di aver ottenuto l’autorizzazione a gestire fondi d’investimento per clienti non retail ad Abu Dhabi, ampliando l’attività di gestione patrimoniale di una società che ha iniziato nel settore dei giochi mobile prima di passare ai giochi basati su blockchain e agli investimenti in capitale di rischio.

L’autorizzazione, concessa alla controllata Animoca Asset Management (AD) Limited dalla Financial Services Regulatory Authority (FSRA) dell’Abu Dhabi Global Market, le consente di supervisionare fondi che raccolgono denaro da investitori professionali anziché dal pubblico generale.

L’approvazione annunciata lunedì ha avuto effetto il 13 ottobre, portando a termine un processo iniziato con l’approvazione di principio nel novembre 2025. Nei mesi successivi, Animoca ha anche ottenuto a febbraio una licenza a Dubai per fornire servizi di intermediazione di asset virtuali e gestione degli investimenti a investitori istituzionali e qualificati.

Animoca Brands è stata scorporata dallo sviluppatore di giochi mobile Animoca nel 2014, dedicandosi inizialmente allo sviluppo e alla pubblicazione di giochi basati su marchi concessi in licenza, oltre a titoli originali. Nel 2018 ha spostato il proprio focus verso la blockchain e ha costruito un portafoglio di investimenti che comprendeva OpenSea, Dapper Labs e Sky Mavis, lo sviluppatore di Axie Infinity.

In un aggiornamento agli investitori pubblicato a settembre, la società ha descritto una transizione più ampia da operatore di asset digitali e Web3 a istituto regolamentato di servizi finanziari attivo in più giurisdizioni, nel contesto di una spinta più ampia delle società native del settore crypto verso i servizi finanziari tradizionali. In base a questa strategia, gli asset digitali stanno assumendo un ruolo più istituzionale nella sua attività, con un’attenzione rivolta alle stablecoin, alla tokenizzazione di asset reali e alla gestione della tesoreria.

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