Gli hacker responsabili del furto da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance hanno iniziato a convertire i token Solana rubati in Bitcoin, dopo aver in gran parte svuotato i wallet usati per riciclare i fondi su Tron, secondo gli investigatori della blockchain.

Lookonchain ha riferito domenica che gli hacker avevano spostato 486.970 token Solana (SOL), per un valore di circa 46,4 milioni di dollari, e li stavano scambiando con Bitcoin (BTC) tramite Relay.

L’attività riguarda i fondi sfuggiti ai congelamenti imposti dopo il furto di giovedì, il più grande nella storia delle criptovalute. Partner del settore, tra cui Tether e Circle, hanno congelato circa 3 miliardi di dollari in asset rubati, mentre l’investigatore SomaXBT ha stimato che gli aggressori controllassero ancora circa 3,5 miliardi di dollari.

Binance ha dichiarato che l’attacco ha compromesso i suoi hot wallet, con i primi accertamenti che indicavano il laptop violato di un dipendente, prima che gli investigatori identificassero ulteriori punti di accesso. L’exchange ha iniziato a ripristinare i prelievi domenica, si è impegnato a coprire le perdite e ha collaborato con le autorità statunitensi per tracciare e recuperare gli asset rubati.

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Chainalysis ha dichiarato domenica che la maggior parte dei wallet temporanei degli hacker usati per custodire i fondi su Tron era stata svuotata, mentre l’attività di riciclaggio si estendeva a Solana. La società ha stimato a circa 500 milioni di dollari il valore dei trasferimenti su Tron.

La cifra di 500 milioni di dollari comprendeva i trasferimenti effettuati durante il riciclaggio, inclusi i movimenti ripetuti tra wallet, ha dichiarato SomaXBT in risposta. Circa 242 milioni di dollari sono effettivamente usciti dai wallet che custodivano i fondi su Tron, ha affermato.

Chainalysis ha dichiarato venerdì che gli hacker potrebbero utilizzare l’automazione per rendere più difficile seguire la traccia, citando migliaia di transazioni in un breve periodo. La società ha osservato che i fondi circolavano ripetutamente tra i wallet, tornando talvolta agli indirizzi utilizzati in precedenza nella sequenza.

Fonte: Chainalysis

L’FBI chiede ai servizi crypto di bloccare le transazioni degli hacker

Alcuni fondi rubati hanno raggiunto anche l’exchange centralizzato Gate. Lookonchain ha riferito lunedì che nelle 12 ore precedenti gli hacker vi avevano depositato circa 250.000 dollari.

Successivamente, Gate ha dichiarato di aver congelato due account collegati e che avrebbe collaborato con le forze dell’ordine. Nella sua dichiarazione non ha specificato quanti fondi fossero stati congelati.

Sabato l’FBI ha attribuito il furto di giovedì agli hacker nordcoreani TraderTraitor e ha pubblicato gli indirizzi dei wallet collegati agli asset rubati.

L’agenzia, i servizi segreti statunitensi e la divisione Criminal Investigation dell’IRS hanno esortato gli operatori dei nodi THORChain, gli exchange e i servizi di finanza decentralizzata (DeFi) a bloccare le transazioni che coinvolgono tali indirizzi o fondi ricondotti a essi.

Secondo l’FBI, gli investigatori avevano osservato gli hacker convertire gli asset rubati principalmente in Ether (ETH) e prevedevano ulteriori operazioni di riciclaggio attraverso servizi DeFi e di swap istantaneo.

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