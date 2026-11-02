Fonte: Chainalysis
Alcuni fondi rubati hanno raggiunto anche l’exchange centralizzato Gate. Lookonchain ha riferito lunedì che nelle 12 ore precedenti gli hacker vi avevano depositato circa 250.000 dollari.
Successivamente, Gate ha dichiarato di aver congelato due account collegati e che avrebbe collaborato con le forze dell’ordine. Nella sua dichiarazione non ha specificato quanti fondi fossero stati congelati.
Sabato l’FBI ha attribuito il furto di giovedì agli hacker nordcoreani TraderTraitor e ha pubblicato gli indirizzi dei wallet collegati agli asset rubati.
L’agenzia, i servizi segreti statunitensi e la divisione Criminal Investigation dell’IRS hanno esortato gli operatori dei nodi THORChain, gli exchange e i servizi di finanza decentralizzata (DeFi) a bloccare le transazioni che coinvolgono tali indirizzi o fondi ricondotti a essi.
Secondo l’FBI, gli investigatori avevano osservato gli hacker convertire gli asset rubati principalmente in Ether (ETH) e prevedevano ulteriori operazioni di riciclaggio attraverso servizi DeFi e di swap istantaneo.
Rivista: Il fondatore di THORChain respinge la richiesta di congelamento, CZ ringrazia i servizi segreti: Hodler’s Digest