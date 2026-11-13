Arthur Hayes, cofondatore di BitMEX, ha detto di sentirsi «lusingato» dal sostegno di Coinbase alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) in una controversia legale statunitense sui futures perpetui azionari.

«Quando abbiamo lanciato lo swap perpetuo su BitMEX nel 2016, la reazione di Washington è stata tutt’altro che calorosa», ha dichiarato Hayes a Cointelegraph. «Dieci anni dopo, Coinbase difende in un tribunale federale il diritto di offrirli sulle azioni statunitensi. Mi sento lusingato. L’imitazione è la forma più sincera di regolamentazione».

Coinbase e altre cinque società hanno presentato lunedì un’istanza opponendosi alla richiesta dell’alleanza di bloccare le contrattazioni di futures perpetui legati a singole azioni. Il tribunale ha accettato l’istanza martedì.

La Capital Markets Alliance Association (CMAA), che ha intentato la causa, sostiene che i contratti dovrebbero essere trattati come swap basati su titoli, soggetti a restrizioni più severe sulla negoziazione al dettaglio.

Hayes era CEO di BitMEX quando l’exchange di derivati crypto ha lanciato il suo swap perpetuo sul Bitcoin, che consentiva ai trader di assumere posizioni con leva sul Bitcoin senza una data di scadenza fissa. Il prodotto ha contribuito a rendere gli swap perpetui un elemento fondamentale del trading crypto.

La SEC interviene sui futures perpetui azionari

Secondo quanto riferito, la Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense ha presentato lunedì una proposta di memoria giudiziaria, opponendosi alla richiesta dell’alleanza di sospendere temporaneamente le contrattazioni dei contratti.

L’agenzia ha dichiarato di stare esaminando le regole degli exchange per la quotazione dei contratti. La memoria lasciava aperta la questione se la SEC avrebbe annullato tali regole e se i contratti potessero qualificarsi come futures su titoli o swap basati su titoli.

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In un documento depositato martedì presso il tribunale, la CMAA ha affermato che la CFTC aveva approvato i contratti senza spiegare adeguatamente la propria decisione né affrontare le questioni normative irrisolte.

Il gruppo ha inoltre citato un volume nozionale di trading dichiarato di circa 375 milioni di dollari in 24/7 per i futures perpetui azionari di Kalshi poco dopo il lancio, sostenendo che i prodotti stavano già sottraendo attività ai mercati azionari tradizionali.

La mancanza di scadenza dei futures perpetui azionari è al centro della disputa

I futures perpetui azionari consentono ai trader di speculare sui prezzi di singole azioni senza possedere i titoli sottostanti. A differenza dei futures tradizionali, i contratti non hanno una data di scadenza fissa.

Il 3 novembre, la giudice distrettuale statunitense Valerie Caproni ha respinto la richiesta del gruppo di un ordine restrittivo temporaneo perché non aveva ancora dimostrato un probabile danno irreparabile. Ha ritenuto probabile che l’alleanza avesse successo nella sua tesi secondo cui la CFTC aveva oltrepassato la propria autorità.

Wojciech Kaszycki, consulente strategico di BTCS SA, ha affermato che l’assenza di una scadenza o di una data di consegna fissa potrebbe complicare la tesi a favore del trattamento dei contratti perpetui come futures.

Kaszycki ha dichiarato a Cointelegraph che il caso «vendita per consegna futura».

Tuttavia, ha avvertito che una sentenza contro la CFTC potrebbe spingere l’attività di trading verso piattaforme offshore e decentralizzate.

«Il prodotto non muore; cambia semplicemente indirizzo», ha detto.

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