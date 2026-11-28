ASEAN+3 concorda su un’iniziativa per esplorare la cooperazione sui pagamenti in criptovalute
Un gruppo di lavoro esaminerà il rafforzamento della connettività tra le reti nazionali di pagamento digitale e un maggiore allineamento delle normative.
Cina, Giappone, Corea del Sud e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) istituiranno un gruppo di lavoro con l’obiettivo di rafforzare la connettività tra le reti nazionali di pagamento digitale e allineare maggiormente i rispettivi approcci normativi.
L’ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) supervisionerà il programma, secondo una dichiarazione pubblicata dal ministero delle Finanze giapponese.
L’accordo è stato raggiunto durante la riunione dei viceministri delle Finanze e dei vicegovernatori delle banche centrali dell’ASEAN+3, conclusasi giovedì a Kyoto.
Cointelegraph, nel frattempo, ha riferito venerdì che il cofondatore di Binance Changpeng “CZ” Zhao è favorevole al riconoscimento reciproco delle licenze crypto nell’ASEAN, sostenendo che le aziende regolamentate in un mercato dovrebbero poter accedere agli altri attraverso una procedura di approvazione semplificata, anziché presentare una domanda da zero.
Pur muovendosi verso una maggiore cooperazione, gli Stati membri continuano a regolamentare separatamente gli asset digitali, creando molteplici procedure di approvazione per le aziende che cercano una presenza regionale.
Durante una fireside chat all’ASEAN Tech Summit Manila 2026, Zhao ha sostenuto un’idea avanzata da Lito Villanueva, presidente fondatore di FinTech Alliance PH, sul riconoscimento reciproco delle licenze o sulla portabilità delle licenze a fini normativi.
Un quadro regionale per le licenze potrebbe ridurre i costi di conformità, stimolare la concorrenza e facilitare l’operatività dei servizi di criptovalute e stablecoin nei mercati normativi frammentati dell’ASEAN.
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