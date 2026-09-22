Le nuove prospettive economiche dell’Australia per i prossimi 40 anni hanno individuato l’intelligenza artificiale (IA) come una delle cinque grandi transizioni destinate ad avere un effetto profondo sull’economia, senza tuttavia menzionare le criptovalute.

L’ultimo Intergenerational Report, pubblicato lunedì dal Tesoro australiano, ha descritto i sistemi di IA agentica come diventati “significativamente” più capaci, autonomi e ampiamente utilizzati, superando le prestazioni umane in alcuni benchmark. Le altre grandi transizioni sono i conflitti geopolitici, l’invecchiamento della popolazione, il passaggio all’energia pulita e la trasformazione industriale dell’Australia verso i servizi.

“L’Intergenerational Report chiarisce che la prosperità dell’Australia nei prossimi 40 anni dipenderà in larga misura dalla nostra capacità di adottare nuove tecnologie e aumentare la produttività”, ha dichiarato John O’Loghlen, direttore nazionale di Coinbase Australia, in commenti inviati via email. “E sebbene il rapporto si concentri fortemente sull’intelligenza artificiale, trascura completamente l’infrastruttura finanziaria di cui questi agenti avranno bisogno.”

Anche i precedenti Intergenerational Report non avevano affrontato gli asset digitali. L’ultima omissione si è verificata nonostante la Reserve Bank of Australia abbia aumentato all’inizio dell’anno la propria attenzione sulla finanza con asset tokenizzati e sugli aggiornamenti dell’infrastruttura finanziaria, mentre il Digital Finance Cooperative Research Centre ha stimato che le innovazioni nella finanza digitale potrebbero generare 24 miliardi di dollari australiani (17,1 miliardi di dollari) di benefici economici annuali.

Nonostante l’omissione, un rapporto separato del Tesoro, intitolato “Financial Innovation Strategy”, pubblicato il 3 settembre, affronta il legame tra IA e infrastruttura finanziaria.

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Il rapporto ha affermato che i sistemi agentici potrebbero aumentare le transazioni automatizzate e tra macchine, creando una maggiore domanda di sistemi di pagamento in tempo reale, interoperabili e programmabili.

“Negli ultimi anni abbiamo compiuto buoni progressi, anche attraverso il quadro normativo per le piattaforme di asset digitali, che ha fornito la necessaria chiarezza normativa”, ha aggiunto O’Loghlen.

“Ora l’opportunità consiste nel portare la stessa attenzione al quadro normativo per le strutture di valore memorizzato tokenizzate relative alle stablecoin e nell’introdurre regole chiare per i mercati tokenizzati. Queste sono le infrastrutture su cui funzionerà la finanza digitale, compresa la finanza agentica, e definirle correttamente è il modo in cui l’Australia trasformerà questa opportunità in realtà.”

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