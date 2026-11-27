I fornitori di servizi per le cripto-attività (CASP) supervisionati dall’Autorità austriaca per i mercati finanziari (FMA) hanno registrato un volume di scambi di 20,4 miliardi di euro (22,37 miliardi di dollari) nel primo semestre del 2026.

Circa il 74% dei conti degli utenti su queste piattaforme aveva sede in altri Paesi dello Spazio economico europeo (SEE), in particolare Germania e Francia, ha dichiarato l’autorità di vigilanza finanziaria austriaca in un comunicato stampa di venerdì.

I 20,4 miliardi di euro registrati nel primo semestre del 2026 hanno superato i 17 miliardi di euro riportati per l’intero 2025, secondo il rapporto annuale della FMA.

La FMA ha dichiarato che l’aumento dell’attività transfrontaliera porta in primo piano il quadro europeo di supervisione delle criptovalute e mette in evidenza le discussioni in corso sulla possibilità di attribuire all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) un ruolo di supervisione rafforzato sul settore.

Nel dicembre 2025, la Commissione europea ha proposto di trasferire all’ESMA le “competenze di supervisione diretta” su elementi chiave dell’infrastruttura di mercato, compresi i CASP. Se adottato dai legislatori dell’UE, il ruolo dell’ESMA nella supervisione dei mercati dei capitali dell’UE sarebbe simile a quello della Securities and Exchange Commission statunitense.

Nel settembre 2025, la Francia è diventata il terzo Paese europeo a chiedere che l’ESMA assuma la supervisione delle principali società crypto, unendosi alle autorità di vigilanza sui titoli austriaca e italiana.

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