Le azioni tokenizzate offrono agli investitori un altro luogo in cui negoziare dopo la chiusura dei mercati. Il nastro degli scambi di Coinbase nel Giorno del Ringraziamento mostra perché conta ancora sapere dove sono state scambiate le azioni e quante se ne vogliono negoziare.

Nel pomeriggio del Giorno del Ringraziamento, un acquirente ha speso 125,49 USDC (USDC) per azioni tokenizzate di Coinbase mentre il Nasdaq era chiuso. Se avessi controllato il titolo alla chiusura di mercoledì, quel piccolo acquisto sarebbe sembrato portare con sé la notizia di un rally festivo.

Coinbase aveva chiuso a 103,72 dollari e l’acquirente su OKXICE ha pagato 106,24 USDC per token, con un apparente guadagno del 2,4%. Ma se fossi rimasto per la sessione after-hours di mercoledì, avresti visto le azioni raggiungere quota 106,91 dollari, secondo il broker Public.

Da quel punto di riferimento, lo stesso identico scambio di token sembrava essere inferiore di circa lo 0,6%, considerando USDC equivalente a un dollaro. Tuttavia, la scelta del punto di partenza per la misurazione bastava a trasformare un guadagno in un calo.

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Un investitore in Germania aveva un prezzo di riferimento ancora più aggiornato. Nelle prime ore del Giorno del Ringraziamento, su Tradegate sono passate di mano 142 azioni Coinbase a 97,50 euro ciascuna, pari a circa 107 dollari al tasso di cambio di quel giorno.

Ciò che è cambiato per l’acquirente pomeridiano è stato che poteva aprire un wallet e acquistare un’esposizione a Coinbase durante la festività, e chiunque seguisse il titolo poteva vedere esattamente quanto fosse costato quell’ordine.

Se ci si fosse trovati dall’altra parte di quello scambio, con 10.000 dollari di Coinbase da vendere, la blockchain avrebbe potuto dire fino alla quarta cifra decimale quanto qualcuno avesse pagato per poco più di un token, ma si sarebbe potuto ottenere quel prezzo per 94?

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