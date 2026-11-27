La borsa brasiliana B3 sta portando avanti i piani per una stablecoin ancorata al real brasiliano nel 2027, dopo aver inizialmente previsto il lancio per quest’anno.

B3 sta collaborando con sei delle maggiori istituzioni finanziarie brasiliane — Bradesco, BTG Pactual, Itaú Unibanco, Safra, Santander e XP — per lanciare la stablecoin nel primo trimestre del 2027, secondo un rapporto di venerdì dell’organo di informazione locale Valor Econômico.

Chiamata Open BRL, la stablecoin sarà emessa da Banco B3, la controllata bancaria della borsa, e ogni token sarà garantito da un real brasiliano. B3 gestirà la tecnologia sottostante.

L’iniziativa segna una nuova fase nella strategia della borsa per gli asset digitali, mentre il settore finanziario brasiliano si prepara a portare i titoli tradizionali sulle reti blockchain.

I piani di B3 per la stablecoin si estendono al 2027

B3 ha reso noti per la prima volta i piani per introdurre la propria stablecoin nel dicembre 2025, puntando a un lancio nel 2026.

Ancora a luglio, secondo quanto riferito, la borsa si stava preparando a lanciare una stablecoin chiamata B3RL nei mesi successivi, con i test dell’infrastruttura e l’integrazione con le istituzioni finanziarie programmati per agosto e settembre.

B3RL era stata progettata per essere garantita da real brasiliani e coperta da titoli di Stato, oltre che per facilitare il trading basato su blockchain di azioni e titoli a reddito fisso a partire dal 2027.

Non è chiaro se Open BRL sostituirà B3RL o opererà insieme a essa. Cointelegraph ha contattato B3 per un chiarimento, ma non aveva ricevuto risposta al momento della pubblicazione.

Le azioni tokenizzate affrontano ostacoli normativi

B3 prevede inoltre di introdurre il trading di azioni tokenizzate all’inizio del 2027, utilizzando inizialmente lo stesso book degli ordini delle azioni convenzionali.

Secondo quanto avrebbe dichiarato a ottobre Humberto Costa, dirigente di B3 responsabile della supervisione dei prodotti per gli asset digitali, la piattaforma inizialmente manterrà il ciclo di regolamento di due giorni lavorativi, anziché introdurre il regolamento istantaneo.

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Costa ha inoltre affermato che B3RL non avrebbe gestito il regolamento delle azioni tokenizzate al momento del lancio e che il trading 24/7 richiederebbe modifiche al quadro normativo brasiliano.

La Securities and Exchange Commission brasiliana sta valutando un nuovo quadro normativo per la tokenizzazione, presentando i progressi del suo gruppo di lavoro dedicato durante un incontro di settore a ottobre.

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