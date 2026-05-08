Amazon Web Services ha integrato il protocollo di pagamento x402 di Coinbase e la sua infrastruttura wallet in Amazon Bedrock AgentCore, consentendo agli agenti AI di effettuare micropagamenti in USDC e accedere autonomamente ai servizi tramite controlli di pagamento gestiti da AWS.

Secondo Coinbase, l’integrazione permette agli sviluppatori di implementare agenti AI in grado di individuare servizi, effettuare micropagamenti e regolare transazioni in USDC (USDC) su Base e Solana (SOL), senza accesso diretto alle chiavi private.

L’annuncio arriva dopo che il crypto exchange ha comunicato, all’inizio di questa settimana, il taglio di circa il 14% del proprio organico, mentre la società si riorganizza attorno a team più piccoli focalizzati sull’AI e a un maggiore utilizzo di strumenti di automazione.

Fonte: Brian Armstrong

Il sistema utilizza x402, un protocollo aperto basato sul codice di stato HTTP 402 “Payment Required”, per supportare pagamenti machine-to-machine. Coinbase ha affermato che il protocollo ha elaborato oltre 169 milioni di pagamenti tra più di 590.000 acquirenti e 100.000 venditori.

Coinbase ha dichiarato che la piattaforma è pensata per affrontare le sfide legate a compliance, audit e autorizzazione dei pagamenti, che finora hanno limitato l’implementazione di agenti AI autonomi negli ambienti enterprise.

AgentCore Payments include limiti di spesa, monitoraggio delle transazioni e controlli di compliance per lo screening di sanzioni e finanza illecita, mentre le aziende possono tracciare i pagamenti tramite log, metriche e dashboard integrate nella piattaforma.

Gli agenti AgentCore possono inoltre connettersi ai servizi compatibili con x402 tramite le integrazioni MCP di Coinbase, consentendo loro di acquistare dati, strumenti di ricerca e servizi backend da provider tra cui Exa, Messari e Browserbase.

Le aziende crypto si affrettano a sviluppare infrastrutture di pagamento per agenti AI

Le società crypto e di pagamenti stanno sviluppando sempre più infrastrutture per agenti AI in grado di effettuare transazioni autonome utilizzando stablecoin e infrastrutture basate su blockchain.

Negli ultimi mesi, società tra cui Visa, MoonPay e Tempo, sostenuta da Stripe, hanno introdotto strumenti pensati per pagamenti programmabili, commercio guidato da agenti e regolamento ad alto throughput in stablecoin per sistemi AI.

Martedì, la crypto banca Anchorage Digital ha lanciato un servizio di “agentic banking” progettato per offrire agli agenti AI accesso sia alle infrastrutture finanziarie tradizionali sia a quelle di pagamento crypto, secondo il cofondatore e CEO Nathan McCauley. McCauley ha aggiunto che le istituzioni stanno sperimentando sempre di più l’automazione in sistemi di tesoreria, pagamenti e “appalti”che non erano stati originariamente progettati per le macchine.

Nel frattempo, Aptos Labs e Aptos Foundation hanno dichiarato giovedì che destineranno oltre 50 milioni di dollari a infrastrutture, trading e partnership legate all’AI, descrivendo i sistemi autonomi e le transazioni “alla velocità delle macchine” come una futura importante fonte di attività blockchain.

Fonte: Aptos