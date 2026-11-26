Binance ha dichiarato giovedì di aver revocato tutte le sospensioni dei prelievi legate all’hack di ottobre, quattro settimane dopo che un attacco aveva sottratto 6,3 miliardi di dollari in fondi dall’exchange, nel più grande furto di criptovalute mai registrato.

In un’ annuncio, Binance ha dichiarato che i prelievi erano ripresi su quasi tutte le reti, mentre un numero ridotto restava temporaneamente sospeso a causa di manutenzioni o aggiornamenti programmati non collegati all’hack.

La pagina sullo stato delle reti dell’exchange mostra sospensioni parziali dei depositi e dei prelievi per diverse criptovalute. I prelievi di USDC, per esempio, restano sospesi su Hedera e World Chain a causa dei bassi saldi dei wallet hot e su Sonic a causa di problemi di sicurezza.

Binance ha messo in guardia gli utenti dai tentativi di phishing, affermando che non avrebbe mai richiesto password o frasi seed né offerto prelievi accelerati. L’exchange ha inoltre dichiarato che i clienti potevano verificare che i propri asset fossero coperti almeno in rapporto 1:1 attraverso il suo sistema di proof of reserves.

L’attacco del 29 ottobre ha preso di mira gli hot wallet di Binance su più blockchain; la società di analisi blockchain TRM Labs ha attribuito il furto al gruppo TraderTraitor della Corea del Nord. Dopo la violazione, Binance ha dichiarato di aver accantonato più di 6,34 miliardi di dollari in fondi della società per coprire le perdite.

L’annuncio di giovedì segna la fine di un processo di ripristino graduale iniziato il 1° novembre, quando Binance ha riattivato i prelievi di Bitcoin (BTC) prima di ripristinare gradualmente i servizi sulle altre reti blockchain.

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