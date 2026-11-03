Fonte: Richard Teng
Binance ha dichiarato che gli aggressori hanno sfruttato anche il meccanismo EIP-7702 di Ethereum, che consente ai wallet di delegare i permessi di transazione agli smart contract, permettendo il protrarsi dei trasferimenti non autorizzati anche dopo che l’exchange aveva sospeso i prelievi. Il suo sistema di wallet basato sul calcolo multiparte (MPC), che distribuisce il controllo sulla firma delle transazioni, ha complicato gli sforzi per revocare tali permessi.
La violazione ha interessato circa 6,3 miliardi di dollari in asset digitali, con Binance che, secondo la sua contabilità più recente, ha riferito che 2,85 miliardi di dollari erano stati congelati o intercettati. L’exchange ha dichiarato che avrebbe assorbito le perdite invece di trasferirle ai clienti e che, al 31 ottobre, aveva reintegrato il 98% degli asset in token interessati.
L’attacco, il più grande attacco informatico nella storia delle criptovalute, è stato attribuito a hacker nordcoreani dal Federal Bureau of Investigation (FBI). Martedì, Kim Yo Jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, ha negato il coinvolgimento del Paese, affermando che l’attribuzione dell’FBI era motivata politicamente e mirava a danneggiare la posizione internazionale della Corea del Nord.
La cofondatrice di Binance Yi He ha dichiarato martedì che il team di sicurezza dell’exchange aveva rilevato e impedito 57 sospette minacce informatiche collegate alla Corea del Nord nel 2026, inclusi colloqui di lavoro fraudolenti, pacchetti software malevoli e tentativi di ingegneria sociale mirati a rubare credenziali o installare malware.
«Ne abbiamo intercettate molte, ma il costo di non riuscire a fermarne anche solo una è stato grave — e questo non sarebbe mai dovuto accadere», ha dichiarato.
Rivista: Gli hacker di Binance si sono affrettati a spostare miliardi prima che potessero essere congelati