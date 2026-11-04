Gli aggressori responsabili dell’hack da 6,3 miliardi di dollari ai danni di Binance hanno spostato circa l’81% dei Solana (SOL) rubati, mentre continuano a riciclare gli asset tramite il protocollo di swap cross-chain THORChain.

Secondo la piattaforma di dati blockchain Arkham, i wallet raggruppati sotto l’entità dell’hacker di Binance detenevano 182.443 SOL, per un valore di 16,9 milioni di dollari, pari a circa il 18,8% dei 970.522 SOL totali rubati durante l’exploit.

Lookonchain ha riferito mercoledì che gli aggressori hanno distribuito i SOL su più wallet, vendendoli per USDC, trasferendoli tramite bridge su Ethereum per acquistare Ether e infine scambiando ETH con Bitcoin (BTC) tramite THORChain.

Binance ha subito giovedì un hack da record dopo che gli aggressori hanno compromesso i dispositivi dei dipendenti tramite falsi colloqui di lavoro e download di software dannoso, ha dichiarato l’exchange. Binance ha dichiarato martedì di aver reintegrato il 98% dei token interessati e che avrebbe assorbito le perdite.

Il Federal Bureau of Investigation degli Stati Uniti ha attribuito sabato l’attacco agli hacker nordcoreani di TraderTraitor e ha esortato i fornitori di servizi crypto, compresi gli operatori di THORNode, a bloccare le transazioni collegate ad asset rubati.

Kim Yo Jong, sorella del leader nordcoreano Kim Jong Un, ha respinto le accuse definendole «retorica assurda».

Si sospetta che gruppi di hacker legati alla Corea del Nord utilizzino THORChain per riciclare i proventi di alcuni dei più grandi hack di criptovalute, incluso l’hack da 1,4 miliardi di dollari ai danni di Bybit.

THORChain riprende gli swap dopo che la sospensione ha ritardato il riciclaggio

THORChain ha ripristinato il trading su Bitcoin, Ethereum e diverse altre chain mercoledì. I servizi erano stati sospesi sabato dopo che una riorganizzazione dei blocchi di Ethereum aveva esposto un bug nei rimborsi. Secondo Chainalysis, la sospensione ha inavvertitamente ritardato l’attività di riciclaggio degli hacker di Binance.

L’investigatore blockchain SomaXBT ha stimato che circa il 54% delle oltre 47.600 transazioni degli aggressori su Tron e Solana fosse automatizzato.

Gli hacker di Binance hanno ampliato domenica la loro attività di riciclaggio a Solana, dopo aver svuotato la maggior parte dei wallet temporanei di deposito su Tron. Chainalysis ha stimato che su Tron si siano mossi complessivamente circa 500 milioni di dollari, inclusi trasferimenti ripetuti tra wallet.

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