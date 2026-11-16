Binance ha dichiarato lunedì che avrebbe offerto agli utenti idonei in Argentina e Messico fino a 1.000 USDC di credito per le spese tramite Pay Later, una funzione di pagamento garantita dalle loro criptovalute.

Pay Later consente agli utenti idonei di accedere a una disponibilità di spesa fino a 1.000 USDC (USDC) garantita dalle loro partecipazioni in token Bitcoin (BTC), Ether (ETH) e BNB (BNB) usate come collaterale, senza vendere gli asset sottostanti, ha dichiarato Binance in un annuncio condiviso con Cointelegraph. Il prestito è limitato al 50% del valore del collaterale idoneo, il che significa che sono necessari 2.000 dollari in BTC per accedere a una linea di credito massima di 1.000 dollari.

Gli acquisti sono esenti da interessi fino alla scadenza del rimborso, il primo giorno del mese successivo. Le FAQ pubblicate da Binance indicano un periodo di tolleranza di un giorno e un interesse dello 0,1% al giorno, con capitalizzazione giornaliera, sui saldi scaduti.

Il prestito consente agli utenti di effettuare acquisti senza vendere prima le proprie criptovalute, ma il calo dei prezzi può mettere a rischio tali partecipazioni. Binance può liquidare il collaterale quando il prestito residuo raggiunge il 90% del suo valore, anche prima della scadenza del rimborso. Il servizio sarà inizialmente lanciato per gli utenti in Argentina e Messico, con una graduale introduzione prevista in altri mercati.

«Il credito al consumo tradizionale si basa spesso sulla documentazione del reddito e sulla storia creditizia, lasciando meno opzioni alle persone che detengono asset ma non hanno un fascicolo creditizio formale», ha dichiarato Thomas Gregory, vicepresidente dei pagamenti e delle valute fiat di Binance, aggiungendo che il credito garantito da asset offre un’alternativa.

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