Binance ha ricevuto l’approvazione di principio dalla Gelephu Central Bank (GCB) per stabilire operazioni regolamentate in materia di asset digitali nella Gelephu Mindfulness City (GMC) del Bhutan.

Binance ha firmato un accordo per una partnership più ampia e prevede che la Gelephu Mindfulness City diventi un hub asiatico per gli utenti di Binance, secondo un comunicato stampa di sabato.

Jigdrel Singay, direttore del consiglio di amministrazione della GMC, ha dichiarato «La scelta di Binance di fare della Gelephu Mindfulness City la base per le sue attività in Asia rappresenta una tappa importante per ciò che stiamo costruendo in Bhutan. La nostra ambizione non è semplicemente attrarre aziende globali affinché costituiscano qui un’entità. Vogliamo che sviluppino attività operative reali, creino posti di lavoro significativi, formino talenti e trasferiscano competenze destinate a rimanere nel Paese nel lungo periodo.»

«L’approvazione di principio è un primo passo importante e non vediamo l’ora di collaborare strettamente con Binance e GCB, mentre Binance completa i requisiti normativi rimanenti e consolida la propria presenza nella GMC», ha aggiunto Singay.

L’accordo rappresenta una pietra miliare negli sforzi di Binance per espandere la propria presenza in Bhutan dopo il lancio, nel 2025, di un sistema nazionale di pagamento turistico basato sulle criptovalute. Secondo il comunicato, l’azienda intende continuare a sviluppare l’ecosistema locale degli asset digitali.

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Il territorio himalayano punta a posizionarsi come nuovo centro finanziario dell’Asia meridionale

Cointelegraph aveva riferito a maggio che la Gelephu Mindfulness City offriva un percorso accelerato per le licenze alle aziende crypto e fintech già regolamentate in hub come Singapore, Hong Kong e Abu Dhabi, mentre il territorio himalayano punta a posizionarsi come nuovo centro finanziario dell’Asia meridionale.

La mossa riflette la crescente concorrenza tra giurisdizioni emergenti che cercano di attrarre aziende crypto con una regolamentazione semplificata, accesso ai servizi bancari e incentivi fiscali, mentre le autorità di regolamentazione globali intensificano i controlli e mettono in guardia contro l’arbitraggio normativo.

A maggio, Singay ha sottolineato che il sistema non costituisce un passaporto per licenze offshore e che le aziende devono essere autorizzate secondo le norme della GMC.

Il comunicato ha confermato che l’IPA non è una licenza completa, poiché Binance deve soddisfare le condizioni specificate dalla GCB e completare i requisiti normativi rimanenti.

Binance collaborerà ora con la banca centrale del Bhutan per completare i requisiti normativi necessari a ottenere una licenza completa.

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