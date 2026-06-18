Binance è ancora sotto esame da parte delle autorità statunitensi

Fonte: Binance
Secondo il framework MiCA, le società che operano nell’UE hanno tempo solo fino alla fine di giugno per ottenere l’approvazione a offrire servizi ai residenti. Se la domanda di Binance presso la HCMC venisse respinta, l’exchange probabilmente non sarebbe in grado di operare legalmente nell’UE a partire dal 1° luglio.
Un portavoce di Binance ha dichiarato a Cointelegraph che la società si aspettava che l'ESMA “intendesse portare avanti la licenza e procedere all’autorizzazione in una prossima riunione del board.” La società non ha risposto immediatamente a un’ulteriore richiesta di chiarimento sul report di Reuters, ma ha aggiunto nel post sul blog che aggiornerà gli utenti entro il 30 giugno, la scadenza per la domanda MiCA.
L’exchange crypto ha presentato la propria richiesta di licenza MiCA in Grecia presso la HCMC a gennaio. Diversi regolatori, tra cui quelli in Germania e nei Paesi Bassi, hanno già approvato licenze per società crypto che cercano di essere conformi a MiCA, mentre la scadenza si avvicina nel giro di poche settimane.
Nel 2023, Binance ha raggiunto un accordo con le autorità statunitensi nel quale l’allora CEO Changpeng Zhao si è dimesso e si è dichiarato colpevole di un reato grave, mentre la società ha accettato un accordo transattivo da 4,3 miliardi di dollari con il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, oltre a sottoporsi a un programma di monitoraggio.
Sullo sfondo della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran e delle notizie secondo cui l’exchange avrebbe facilitato il trasferimento di 1 miliardo di dollari a entità soggette a sanzioni, i legislatori statunitensi hanno esercitato pressioni per ottenere chiarimenti in merito alla conformità normativa di Binance.
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