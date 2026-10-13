L’exchange di criptovalute Binance chiuderà il suo mining pool e i servizi correlati a novembre, ponendo fine a un’operazione attiva da oltre sei anni.

Martedì, Binance ha dichiarato che interromperà Binance Pool il 10 novembre. La chiusura comprende anche Pool Savings, Cloud Mining, Transaction Accelerator e le funzionalità correlate, tra cui le API del mining pool e le notifiche dell’hashrate.

Dopo la scadenza, Binance ha dichiarato che disabiliterà i suoi endpoint di mining e disconnetterà i miner dal pool. L’exchange non accetterà più invii di hashrate né accrediterà le quote di mining ricevute dopo il termine. I prodotti interessati smetteranno di generare ricompense e rendimenti.

La società ha attribuito la chiusura a una revisione in corso dei suoi prodotti e servizi, ma non ha fornito una ragione specifica per la decisione.

Binance ha invitato i miner a reindirizzare la propria potenza di calcolo verso pool di mining alternativi prima della scadenza, per evitare interruzioni. Agli utenti con posizioni attive in Pool Savings è stato inoltre consigliato di riscattarle o annullare l’iscrizione prima della chiusura.

Binance ha dichiarato che le ricompense, i saldi, i rimborsi e i regolamenti residui idonei sarebbero stati elaborati dopo la chiusura, in conformità con le regole dei prodotti applicabili e con i controlli di conformità. Gli utenti avranno tempo fino al 24 novembre per accedere ai dati storici del mining e alle informazioni sui pagamenti, prima che le pagine del pool diventino permanentemente inaccessibili.

Binance ha lanciato il suo mining pool nell’aprile 2020, supportando inizialmente il mining di Bitcoin (BTC) prima di espandersi ad altre criptovalute.

Cointelegraph ha contattato Binance per ulteriori informazioni, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

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