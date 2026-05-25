I mercati crypto hanno recuperato circa 75 miliardi di dollari in valore dopo le dichiarazioni di sabato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui sarebbe imminente un accordo di pace con l'Iran.

Trump ha affermato in un post pubblicato sabato sulla sua piattaforma Truth Social che un accordo è stato “in gran parte negoziato” tra Stati Uniti e Iran, insieme ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar, Pakistan, Turchia, Egitto, Giordania e Bahrain.

“Un accordo è stato in gran parte negoziato, soggetto a finalizzazione tra gli Stati Uniti d’America, la Repubblica Islamica dell’Iran e i vari altri Paesi”, ha dichiarato Trump.

“Gli aspetti finali e i dettagli dell’accordo sono attualmente in fase di discussione e saranno resi noti a breve. Oltre a molti altri elementi dell’accordo, lo Stretto di Ormuz sarà riaperto.”

La chiusura dello Stretto di Hormuz ha provocato un’impennata dei prezzi globali dell’energia e ha pesato sul costo della vita in molti Paesi. Ha inoltre colpito gli investimenti in asset ad alto rischio come le crypto, che di recente hanno registrato un ritracciamento.

L’annuncio di Trump arriva nel contesto di un fragile cessate il fuoco avviato all’inizio di aprile, dopo diversi tentativi falliti di raggiungere un accordo tra Stati Uniti e Iran.

Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha ribadito le richieste di Trump per un accordo di pace durante una visita in India sabato. “L’Iran non potrà mai avere un’arma nucleare. Gli stretti devono restare aperti senza pedaggi. Devono consegnare il loro uranio arricchito”, ha dichiarato.

I mercati crypto reagiscono positivamente

Il prezzo di Bitcoin è sceso sabato a un minimo di cinque settimane a 74.250 $, secondo TradingView.

L’asset ha recuperato fino a toccare la media mobile esponenziale a 50 giorni a 77.000 $ nelle prime contrattazioni di domenica, per poi scendere nuovamente a 76.800 $ e risalire a circa 77.600$ al momento della pubblicazione.

BTC ha ripreso il suo trend ribassista dopo aver fallito il tentativo di superare la resistenza a 82.000 $ e rimane in calo del 39% rispetto al picco raggiunto a ottobre.

BTC registra un leggero rialzo dopo l'annuncio dell'accordo da parte di Trump. Fonte:: TradingView