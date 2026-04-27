Lo sviluppatore Bitcoin Paul Sztorc ha annunciato venerdì che un nuovo hard fork della rete Bitcoin chiamato eCash sarà lanciato ad agosto. Gli holder di Bitcoin potranno scambiare i propri BTC con eCash con un rapporto 1:1 una volta che l’hard fork sarà attivo, ha dichiarato Sztorc in un post su X.

Ha aggiunto che il software del nodo layer-1 della nuova chain sarà “quasi una copia” del client Bitcoin Core e utilizzerà l’algoritmo di hashing SHA-256 impiegato dalla blockchain di Bitcoin, con una difficulty iniziale di mining ridotta per facilitare la partecipazione alla produzione dei blocchi.

Ha aggiunto che il nuovo hard fork layer-1 includerà anche sette reti di scaling layer-2 chiamate “drivechain”, pensate per aumentare il throughput delle transazioni e offrire opzioni di privacy onchain.

Sztorc ha distinto l'hard fork di eCash dai precedenti tentativi effettuati sul protocollo Bitcoin, tra cui Bitcoin Cash (BCH), creato nel 2017 ma incapace di affermarsi come chain dominante. Tuttavia, l'annuncio ha suscitato reazioni contrastanti.

La community Bitcoin reagisce all'annuncio di Sztorc

“A differenza di BCH, il fork del 2017, nel nome non compare la parola ‘Bitcoin’”, ha affermato Sztorc, aggiungendo: “Si tratta di una soluzione permanente e sostenibile ai problemi di Bitcoin”.

Ha aggiunto che la chain forkata riassegnerebbe “manualmente” una parte della riserva da 1,1 milioni di BTC di Satoshi Nakamoto ai primi investitori.

“Prendere le monete di Satoshi è un furto e una mancanza di rispetto, e l’eCash è già utilizzato per i pagamenti Lightning con Cashu e Fedi. Sono scelte sbagliate”, ha affermato in risposta il sostenitore di Bitcoin Peter McCormack.

“Ti do due o tre anni prima che crolli completamente,” ha dichiarato il sostenitore di Bitcoin PakoVM in merito all’hard fork pianificato.

L’annuncio arriva in un contesto di crescente dibattito sullo stack tecnologico di Bitcoin e sulla possibilità che il protocollo introduca funzionalità per la privacy e resistenza al quantum computing.

“In passato, nel 2017, lo stack tecnologico di Bitcoin era forte, e anche le aspettative su Lightning erano elevate. Oggi è il contrario,” ha affermato Paul Sztorc.

La Bitcoin Lightning Network è una soluzione di scaling layer-2 per BTC che consente di elaborare transazioni in pochi secondi, invece di attendere circa 10 minuti per la conferma sulla blockchain principale.