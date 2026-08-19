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Scritto da Nate KostarAutoreRecensito da Sam BourgiAutore

Bitcoin.com integra una stablecoin in dollari statunitensi registrata negli Emirati Arabi Uniti nel wallet non custodial

Ultime notiziePubblicato19 ago 2026

L'integrazione amplia l'accesso a USDU, la prima stablecoin in dollari statunitensi registrata dalla banca centrale degli Emirati Arabi Uniti, mentre amplia la distribuzione oltre i canali istituzionali.

Bitcoin.com sta integrando USDU, una stablecoin garantita dal dollaro statunitense e registrata presso la Banca centrale degli Emirati Arabi Uniti, nel suo wallet non custodial web e mobile.

USDU è emessa da Universal Digital, con sede ad Abu Dhabi, ed è il primo e attualmente unico Token di pagamento estero registrato ai sensi del Regolamento sui servizi dei token di pagamento della banca centrale degli Emirati Arabi Uniti. Universal è inoltre regolamentata dalla Financial Services Regulatory Authority dell'Abu Dhabi Global Market per l'emissione di token referenziati a valute fiat. 

Secondo l'annuncio di mercoledì, la stablecoin basata su Ethereum sarà disponibile per essere custodita, inviata e ricevuta dagli utenti tramite il wallet, mentre le funzionalità di scambio e acquisto-vendita dovrebbero essere aggiunte in seguito tramite fornitori terzi.

Bitcoin.com ha dichiarato di voler accettare USDU per servizi designati e di lavorare all'abilitazione dei pagamenti tra utenti ed esercenti attraverso i suoi prodotti, sebbene la disponibilità varierà a seconda della giurisdizione. 

Universal ha lanciato USDU a gennaio. Ai sensi del Regolamento sui servizi dei token di pagamento del Paese, i pagamenti per asset digitali e derivati su asset digitali possono essere effettuati esclusivamente in valuta fiat o in un Token di pagamento estero registrato.

L'integrazione di Bitcoin.com segue una più ampia iniziativa di distribuzione per USDU. Zodia Custody ha aggiunto il supporto alla stablecoin a luglio, consentendo ai clienti istituzionali di custodirla e trasferirla, mentre ad agosto è stato lanciato su Uniswap un pool di liquidità USDT-USDU, aggiungendo liquidità decentralizzata per il token.

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