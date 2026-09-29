Il CEO di Bitget Gracy Chen (a sinistra) parla con Ciaran Lyons di Cointelegraph (a destra). Fonte: Cointelegraph
Bitget ha lanciato un programma di ricompense in risposta all’incidente, offrendo il 5% dei fondi congelati e il 5% di quelli recuperati. Alcune società si sono già attivate per cercare di mitigare le perdite degli utenti.
Il team di NEAR Intents ha riferito lunedì di aver bloccato più di 50 milioni di dollari in asset legati all’attacco e di aver congelato circa 500.000 dollari. Chen ha inoltre confermato che gli emittenti di stablecoin Tether e Circle hanno inserito nella blacklist un wallet collegato all’exploit, congelando 318.013 dollari in USDt (USDT) e USDC (USDC).
La violazione della sicurezza è una delle più grandi a colpire il settore delle criptovalute nel 2026, dopo un exploit da 320 milioni di dollari ai danni di Liquid Network a settembre. Tra gli attacchi più significativi figurano quello a Bybit nel 2025, un hack da 615 milioni di dollari ai danni di Ronin Bridge nel 2022 e un hack da 611 milioni di dollari ai danni di Poly Network nel 2021.
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Inizialmente Bitget ha riferito che l’exchange aveva sospeso i prelievi in seguito alla perdita di 352 milioni di dollari in asset digitali in un attacco avvenuto giovedì. Chen ha poi aggiornato il rapporto sull’incidente per riflettere una “contabilizzazione più completa dei trasferimenti”, affermando che erano andati persi circa 388 milioni di dollari.
Chen ha parlato con Cointelegraph anche di chi potrebbe essere dietro la violazione della sicurezza. Ha detto subito dopo l’attacco che la Corea del Nord potrebbe esserne stata responsabile, sulla base di “indirizzi IP che corrispondono alle scelte di VPN di un certo gruppo [della Repubblica Popolare Democratica di Corea]”, ma ha aggiunto che Bitget non aveva “del tutto escluso” la possibilità di un’azione interna:
“Si tratta di una questione molto complessa, sulla quale dobbiamo svolgere molte indagini e un’indagine piuttosto approfondita [sic]. Si basa più sui nostri risultati preliminari dell’indagine: abbiamo escluso quella possibilità.”
Bitget ha iniziato a ripristinare gradualmente i prelievi per gli utenti, cominciando lunedì dalle transazioni in Bitcoin (BTC) e proseguendo martedì con ETH.
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