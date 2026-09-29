Bitwise, gestore di asset crypto, ha lanciato il primo prodotto spot statunitense negoziato in borsa che replica l’andamento di NEAR, offrendo agli investitori un’esposizione al token attraverso un fondo scambiato sul NYSE Arca.

L’ETF Bitwise NEAR, negoziato con il ticker NRR, applica una commissione di gestione dello 0,75% e deterrà direttamente NEAR; Bitwise intende mettere in staking una parte significativa dei token del fondo.

Il lancio avviene mentre l’attività su NEAR Intents, il protocollo di transazioni cross-chain della rete, è aumentata bruscamente: secondo Bitwise, il volume è salito a oltre 32 miliardi di dollari, rispetto a meno di 1 miliardo di dollari un anno fa.

Il chief investment officer di Bitwise, Matt Hougan, ha dichiarato a Cointelegraph che l’azienda considera gli agenti di IA un caso d’uso in crescita per NEAR e ha già osservato prove del loro utilizzo della rete. Si aspetta che tale attività aumenti nel tempo, sebbene oggi la maggior parte dell’attività su NEAR resti guidata dagli esseri umani.

Hougan ha aggiunto che Bitwise lavora all’ETF NEAR statunitense dal lancio del suo prodotto NEAR europeo quotato in borsa, avvenuto nel giugno 2025. NRR si aggiunge alla gamma statunitense di prodotti crypto su singolo asset che seguono Bitcoin (BITB), Ether (ETHW), Solana (BSOL), XRP (XRP) e Hyperliquid (BHYP).

Il token NEAR ha registrato un forte rialzo nell’ultimo mese, guadagnando circa il 167% e scambiato intorno a 4,94 dollari martedì, secondo i dati di CoinGecko. Nell’ultimo anno il token è salito di circa l’81%.

NEAR price. Fonte: CoinGecko

Gli agenti di IA portano in primo piano le infrastrutture per i pagamenti crypto

NEAR è una blockchain layer-1 per applicazioni decentralizzate che ha spostato la propria strategia verso l’IA nel 2024 e da allora si è concentrata sempre più sulle infrastrutture cross-chain e sugli agenti autonomi di IA.

Il cambiamento avviene mentre le principali istituzioni finanziarie esaminano il modo in cui i software autonomi potrebbero stimolare la domanda di infrastrutture per pagamenti basate su blockchain. La scorsa settimana, BlackRock ha affermato in un documento di ricerca che gli agenti di IA potrebbero aumentare la domanda di stablecoin, criptovalute e asset tokenizzati, man mano che le transazioni macchina-macchina diventano più comuni.

BlackRock ha descritto l’IA come un potenziale “catalizzatore strutturale” per l’adozione degli asset digitali, sostenendo che gli asset programmabili potrebbero essere adatti a transazioni ad alta frequenza e basso valore che operano 24/7.

NEAR cerca di intercettare parte di questa attività attraverso Intents, che consente a utenti e agenti di IA di specificare una transazione desiderata mentre solver di terze parti competono per eseguirla sulle blockchain supportate.

“Il design di Intents, per esempio, è in linea con l’orientamento basato sugli obiettivi degli LLM e li protegge dalla complessità del bridging e da altre difficoltà”, ha dichiarato Hougan a Cointelegraph.

Hougan ha inoltre indicato l’utilizzabilità cross-chain come un fattore chiave alla base della crescita di Intents. “Il bridging e l’astrazione cross-chain rappresentano una sfida per le crypto da quasi un decennio, e molte persone hanno perso sia tempo sia denaro cercando di orientarsi in questo ambito”, ha affermato.

Il ruolo del protocollo nel trasferimento di asset tra blockchain è emerso questa settimana, dopo che NEAR Intents ha dichiarato di aver bloccato oltre 50 milioni di dollari in trasferimenti tentati collegati all’hack da 387,5 milioni di dollari di Bitget. Il suo sistema SHIELD ha congelato circa 503.000 dollari durante l’esecuzione, mentre circa 166.000 dollari di fondi sospettati di essere rubati sono transitati attraverso il protocollo.

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