NEAR è una blockchain layer-1 per applicazioni decentralizzate che ha spostato la propria strategia verso l’IA nel 2024 e da allora si è concentrata sempre più sulle infrastrutture cross-chain e sugli agenti autonomi di IA.
Il cambiamento avviene mentre le principali istituzioni finanziarie esaminano il modo in cui i software autonomi potrebbero stimolare la domanda di infrastrutture per pagamenti basate su blockchain. La scorsa settimana, BlackRock ha affermato in un documento di ricerca che gli agenti di IA potrebbero aumentare la domanda di stablecoin, criptovalute e asset tokenizzati, man mano che le transazioni macchina-macchina diventano più comuni.
BlackRock ha descritto l’IA come un potenziale “catalizzatore strutturale” per l’adozione degli asset digitali, sostenendo che gli asset programmabili potrebbero essere adatti a transazioni ad alta frequenza e basso valore che operano 24/7.
NEAR cerca di intercettare parte di questa attività attraverso Intents, che consente a utenti e agenti di IA di specificare una transazione desiderata mentre solver di terze parti competono per eseguirla sulle blockchain supportate.
“Il design di Intents, per esempio, è in linea con l’orientamento basato sugli obiettivi degli LLM e li protegge dalla complessità del bridging e da altre difficoltà”, ha dichiarato Hougan a Cointelegraph.
Hougan ha inoltre indicato l’utilizzabilità cross-chain come un fattore chiave alla base della crescita di Intents. “Il bridging e l’astrazione cross-chain rappresentano una sfida per le crypto da quasi un decennio, e molte persone hanno perso sia tempo sia denaro cercando di orientarsi in questo ambito”, ha affermato.
Il ruolo del protocollo nel trasferimento di asset tra blockchain è emerso questa settimana, dopo che NEAR Intents ha dichiarato di aver bloccato oltre 50 milioni di dollari in trasferimenti tentati collegati all’hack da 387,5 milioni di dollari di Bitget. Il suo sistema SHIELD ha congelato circa 503.000 dollari durante l’esecuzione, mentre circa 166.000 dollari di fondi sospettati di essere rubati sono transitati attraverso il protocollo.
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