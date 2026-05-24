La Banca d'Inghilterra sta intensificando la propria attenzione sul denaro digitale, con la vice governatrice Sarah Breeden che ha sottolineato come la tokenizzazione possa rappresentare un potenziale strumento per ridurre i costi, accelerare i regolamenti e aumentare la concorrenza.

Intervenendo martedì alla City Week di Londra, Breeden ha affermato che la tokenizzazione — ovvero la rappresentazione di attività e denaro su registri digitali — potrebbe migliorare l'efficienza e la funzionalità dei pagamenti e dei mercati finanziari, a condizione che vengano preservati la fiducia e l'interoperabilità.

Breeden ha sottolineato che la moneta della banca centrale rimarrà il fondamento, o “ancora”, del sistema monetario, anche se le innovazioni del settore privato come i depositi tokenizzati e le stablecoin regolamentate stanno guadagnando terreno.

Ha affermato che la banca centrale sta collaborando con l'industria, il governo e le autorità di regolamentazione per costruire un quadro che sostenga l'innovazione senza minare la stabilità finanziaria.

“Oltre ai depositi bancari tradizionali, le persone dovrebbero poter pagare con depositi bancari tokenizzati, stablecoin regolamentate e, potenzialmente, una valuta digitale della banca centrale (CBDC) al dettaglio”, ha affermato, secondo una trascrizione del discorso. “Una maggiore concorrenza, derivante da una gamma più ampia di tecnologie e modelli di business, dovrebbe ridurre i costi e migliorare la funzionalità per gli utenti.”

Il Gruppo consultivo accademico sulla CBDC della BoE ha affermato a gennaio che “la CBDC al dettaglio non è strettamente necessaria per preservare l'uniformità, ma può svolgere un prezioso ruolo di supporto, in particolare con il calo dell'uso transazionale del contante”.

Banca d'Inghilterra avvia processo di modernizzazione dell'infrastruttura di regolamento

Il Regno Unito sta adottando ulteriori misure per preparare il proprio sistema finanziario alle attività tokenizzate. Lunedì, la Banca d'Inghilterra ha proposto di estendere l'orario di funzionamento della propria infrastruttura di regolamento principale, garantendone una disponibilità quasi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Nella proposta, la banca centrale ha affermato che un orario di funzionamento più ampio contribuirebbe a facilitare i pagamenti transfrontalieri e il regolamento dei titoli, in un contesto in cui la tokenizzazione e altre tecnologie relative alle attività digitali continuano a evolversi.

Estratto della proposta della Banca d'Inghilterra di prolungare l'orario di settlement. Fonte: Bank of England

La proposta fa seguito alle dichiarazioni rilasciate da Breeden all’inizio di questo mese, secondo cui la Banca stava riconsiderando il proprio approccio alle stablecoin denominate in sterline, valutando anche l’opportunità di allentare i limiti relativi all’importo che i consumatori possono detenere. La revisione mira a ridurre gli ostacoli per i primi utenti, mentre i responsabili politici cercano di rafforzare la posizione del Regno Unito come polo competitivo per le risorse digitali.

La Banca d'Inghilterra ha ammorbidito la propria posizione sulle stablecoin negli ultimi mesi, mentre i funzionari collaborano più da vicino con i gruppi del settore e riesaminano le precedenti proposte che avrebbero imposto requisiti più rigorosi in materia di riserve e garanzie.