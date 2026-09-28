Franklin Templeton ha stretto una partnership con Bybit per un programma che consente agli investitori istituzionali di utilizzare come garanzia per il trading quote tokenizzate dei suoi fondi del mercato monetario, ampliandone l’uso oltre il semplice investimento buy-and-hold.

Le società hanno annunciato lunedì che i clienti idonei possono impegnare quote di fondi emesse tramite la piattaforma Benji di Franklin Templeton, mentre gli asset rimangono in custodia fuori dall’exchange. In cambio, i clienti possono accedere a linee di credito denominate nelle stablecoin USDT o USDC per fare trading su Bybit senza vendere le quote dei fondi o trasferirle sull’exchange.

L’accordo consente alle istituzioni di continuare a ottenere rendimenti sulle proprie partecipazioni in fondi del mercato monetario, utilizzando al contempo tali asset per finanziare il trading di criptovalute.

Franklin Templeton e Bybit stanno inoltre pianificando un prodotto d’investimento tokenizzato per gli utenti dei wallet su Bybit e sulla rete Mantle, sebbene non abbiano ancora reso noti i dettagli.

Il programma arriva mentre la domanda di fondi del mercato monetario tokenizzati è cresciuta in modo significativo, con la Bank for International Settlements che valutava il mercato a oltre 9 miliardi di dollari a settembre 2025.

La piattaforma Benji di Franklin Templeton gestiva 1,98 miliardi di dollari di asset ad aprile, sebbene da allora tale cifra sia scesa a circa 669 milioni di dollari, secondo i dati di RWA.xyz.

L’USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) di BlackRock è il più grande fondo del mercato monetario tokenizzato, con 2,2 miliardi di dollari, ed è accettato come garanzia su Crypto.com e Deribit, mentre Binance consente ai clienti istituzionali di utilizzare BUIDL come garanzia fuori dall’exchange.

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