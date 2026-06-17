Il crypto exchange Bybit offrirà ai clienti idonei accesso a fondi obbligazionari tokenizzati gestiti da PIMCO e China Merchants Bank International, ampliando la propria spinta nei real-world asset attraverso partnership con Plume e DigiFT.

La nuova piattaforma RWA Earn di Bybit è stata lanciata con due fondi obbligazionari tokenizzati: il PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund (PDO), che investe in asset a reddito fisso tra cui debito corporate, mortgage-backed securities e titoli di Stato, e il CMBI Investment Grade Bond Fund, focalizzato sul credito investment-grade nei mercati asiatici e globali.

Secondo l’annuncio di lunedì, i fondi sono tokenizzati tramite DigiFT, un exchange di asset digitali regolamentato a Singapore e Hong Kong, mentre Plume fornisce l’infrastruttura onchain utilizzata per le sottoscrizioni e l’allocazione dei fondi.

I dati di RWA.xyz mostrano che Plume conta oltre 250.000 holder di RWA e supporta più di 210 asset tokenizzati. Negli ultimi 30 giorni, la rete ha elaborato oltre 512 milioni di dollari in volume di trasferimenti RWA.

Plume Network in breve. Fonte: RWA.xyz

Bybit ha dichiarato che gli utenti possono sottoscrivere i prodotti utilizzando USDC (USDC) e non dovranno pagare commissioni di sottoscrizione, di rimborso o di transazione on-chain, sebbene i prodotti non prevedano la protezione del capitale e i rendimenti non siano garantiti.

Il settore degli asset tokenizzati cresce oltre i titoli del Tesoro

Il lancio arriva mentre i real-world asset tokenizzati continuano a guadagnare terreno sia nella finanza tradizionale sia in quella crypto. Secondo i dati di RWA.xyz, al 12 giugno il mercato degli asset tokenizzati era valutato 31,8 miliardi di dollari, guidato dai prodotti tokenizzati sui Treasury statunitensi, con circa 14,9 miliardi di dollari in asset.

Le commodity rappresentavano circa 4,7 miliardi di dollari degli asset tokenizzati, seguite dal credito asset-backed a 2,2 miliardi di dollari e dalle azioni tokenizzate a circa 1,5 miliardi di dollari.

Il mercato degli asset tokenizzati ha un valore di 31,8 miliardi di dollari. Fonte: RWA.xyz

Le società crypto hanno ampliato sempre più l’uso dei real-world asset tokenizzati oltre i semplici prodotti di investimento buy-and-hold. Ad aprile, OKX ha integrato il fondo Treasury tokenizzato BUIDL di BlackRock nel proprio framework di collaterale, consentendo ai clienti istituzionali idonei di utilizzare l’asset fruttifero come margine di trading.

La scorsa settimana, Archax ha lanciato su Hedera un sistema che consente pagamenti di interessi in tempo reale per i titoli tokenizzati, permettendo ai flussi di cassa di seguire gli asset mentre passano di mano onchain.

La tendenza ha attirato anche importanti società di Wall Street. A maggio, JPMorgan ha presentato domanda per lanciare un fondo del mercato monetario tokenizzato su Ethereum (ETH).