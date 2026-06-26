I trader cercano più contratti su eventi binari

Il Cboe lancia le opzioni binarie XSP nell'ambito della propria offerta sui prediction market. Fonte: Cboe
I clienti di Cboe stanno mostrando una maggiore domanda per opportunità di trading a breve scadenza e basate sugli esiti, fattore che ha portato al debutto dell’offerta di prediction market, secondo JJ Kinahan, responsabile dell’espansione retail e dei prodotti di investimento alternativi presso Cboe.
I nuovi contratti di Cboe sono opzioni su securities che saranno negoziate all’interno dello stesso quadro regolamentare delle opzioni quotate negli Stati Uniti, offrendo “liquidità di livello istituzionale” e trasparenza, ha dichiarato Cboe.
Nel frattempo, le piattaforme di prediction market sono finite sotto crescente scrutinio regolamentare per le scommesse politiche e i contratti evento legati allo sport.
Il Kentucky è stato l’ultimo Stato a citare in giudizio cinque piattaforme di prediction market, tra cui Kalshi e Polymarket, accusandole di “gestire piattaforme di scommesse sportive e gioco d’azzardo non autorizzate e illegali”, come riportato giovedì da Cointelegraph.
A gennaio, alcuni legislatori statunitensi hanno proposto una normativa volta a limitare il trading su eventi politici da parte dei funzionari governativi, dopo che un utente di Polymarket aveva incassato oltre 400.000 $ su un contratto legato alla rimozione dell’allora presidente venezuelano Nicolás Maduro, alimentando preoccupazioni per l’insider trading.
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