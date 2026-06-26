L’operatore di mercato Cboe Global Markets è entrato nel settore dei prediction market con il lancio di Cboe Predicts, una piattaforma che debutta con contratti binari legati all’S&P 500.

I contratti sono ora disponibili tramite Interactive Brokers e dovrebbero essere lanciati su Charles Schwab e altre piattaforme di brokeraggio retail nei prossimi mesi, secondo un comunicato stampa pubblicato martedì.

I contratti consentono ai trader di assumere posizioni “sì” o “no” sul fatto che l’S&P 500 chiuderà al di sopra o al di sotto di uno specifico livello di prezzo.

Cboe è l’ultima società della finanza tradizionale a espandersi nei prediction market, mentre cresce l’interesse degli investitori per i contratti basati sugli esiti. Il lancio arriva pochi giorni dopo alcuni report secondo cui Charles Schwab starebbe cercando di entrare nel settore attraverso una partnership con il Cboe, che offrirebbe ai clienti contratti simili legati all’S&P 500.

Contratti legati al prezzo di chiusura giornaliero dell’S&P 500 sono già disponibili su piattaforme di prediction market come Polymarket e Kalshi.

Il Cboe lancia le opzioni binarie XSP nell'ambito della propria offerta sui prediction market. Fonte: Cboe

I trader cercano più contratti su eventi binari

I clienti di Cboe stanno mostrando una maggiore domanda per opportunità di trading a breve scadenza e basate sugli esiti, fattore che ha portato al debutto dell’offerta di prediction market, secondo JJ Kinahan, responsabile dell’espansione retail e dei prodotti di investimento alternativi presso Cboe.

I nuovi contratti di Cboe sono opzioni su securities che saranno negoziate all’interno dello stesso quadro regolamentare delle opzioni quotate negli Stati Uniti, offrendo “liquidità di livello istituzionale” e trasparenza, ha dichiarato Cboe.

Nel frattempo, le piattaforme di prediction market sono finite sotto crescente scrutinio regolamentare per le scommesse politiche e i contratti evento legati allo sport.

Il Kentucky è stato l’ultimo Stato a citare in giudizio cinque piattaforme di prediction market, tra cui Kalshi e Polymarket, accusandole di “gestire piattaforme di scommesse sportive e gioco d’azzardo non autorizzate e illegali”, come riportato giovedì da Cointelegraph.

A gennaio, alcuni legislatori statunitensi hanno proposto una normativa volta a limitare il trading su eventi politici da parte dei funzionari governativi, dopo che un utente di Polymarket aveva incassato oltre 400.000 $ su un contratto legato alla rimozione dell’allora presidente venezuelano Nicolás Maduro, alimentando preoccupazioni per l’insider trading.