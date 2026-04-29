Secondo quanto riferito, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense starebbe indagando su operazioni sospette sul petrolio effettuate in vista di alcuni annunci dell’amministrazione Trump relativi alla guerra con l’Iran.

Secondo un rapporto di Bloomberg pubblicato mercoledì, l'indagine della CFTC si concentra sull'attività di trading sulle piattaforme dei futures del NYMEX del CME Group e dell'Intercontinental Exchange.

L'autorità di regolamentazione sta inoltre richiedendo alle borse i dati di identità “Tag 50” per facilitare le indagini. I dati Tag 50 sono ampiamente utilizzati per le verifiche di audit e di conformità normativa.

L'indagine sulle piattaforme di trading dei futures si svolge in parallelo con il crescente scrutinio dell'insider trading nei mercati predittivi.

Bloomberg ha riferito che la CFTC sta esaminando almeno due casi, verificatisi nell’arco di due settimane, in cui i volumi di negoziazione del petrolio sono aumentati vertiginosamente poco prima che l’amministrazione Trump facesse annunci relativi alla guerra con l’Iran.

Il primo di questi si è verificato il 23 marzo, quando sono stati negoziati futures per miliardi di dollari circa 15 minuti prima che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump rinviasse i piani di attacco alle infrastrutture energetiche iraniane.

Il secondo caso si è verificato circa due settimane dopo, il 7 aprile, quando Trump ha annunciato un cessate il fuoco di due settimane con l’Iran, ha affermato Bloomberg.

I picchi di negoziazione hanno contribuito al calo dei prezzi del petrolio e all’aumento dei prezzi azionari.

“C’è un enorme interesse nel perseguire casi come questo”, ha affermato Brian Young, socio dello studio legale Jones Day che in precedenza ha ricoperto il ruolo di direttore della divisione di applicazione della legge della CFTC.

“Dopo tutto, i prezzi alla pompa sono strettamente legati ai contratti futures sul petrolio, quindi qui è in gioco il portafoglio degli americani.”

Misure per impedire uso di informazioni privilegiate in mercati predittivi

Il 31 marzo, l'attuale direttore dell'ufficio esecutivo della CFTC, David Miller, ha avvertito che l'autorità sta tenendo sotto stretta sorveglianza gli autori di operazioni di insider trading nei mercati predittivi e che questi saranno soggetti a provvedimenti qualora venissero scoperti.

“Nei media tradizionali e sui social circola la convinzione errata che l’insider trading non sia applicabile ai mercati predittivi… Ma non è vero.”

Correlato: Kalshi: Portale per genitori su mercati predittivi

La crescente pressione esercitata dai legislatori democratici sui mercati predittivi ha portato sia Kalshi che Polymarket a introdurre nuove regole per debellare l'insider trading.

Alla fine di marzo è stata inoltre presentata la legge del 2026 sull'integrità pubblica nei mercati predittivi finanziari, volta a contrastare l'insider trading da parte di funzionari pubblici.