Kalshi: Portale per genitori su mercati predittivi

Secondo quanto riferito, Tarek Mansour, cofondatore e amministratore delegato di Kalshi, avrebbe annunciato una nuova strategia per la piattaforma di mercati predittivi volta a contrastare l'uso illegale dei suoi servizi da parte dei minori.

Secondo un rapporto pubblicato mercoledì da Semafor, Mansour ha dichiarato che Kalshi sta lanciando un “portale per i genitori” dove questi potranno inviare i propri documenti di identità per verificare se i propri figli stiano utilizzando le piattaforme a loro nome. Si sono verificati casi in cui i minori sono riusciti ad aggirare i requisiti di età di Kalshi — un utente con sede negli Stati Uniti deve avere almeno 18 anni — utilizzando uno dei documenti di identità dei propri genitori per la verifica.

“Stiamo anche aggiungendo i selfie agli account, dove è possibile vedere il volto di una persona e capire immediatamente se si tratta o meno del genitore effettivo di 50 anni”, ha dichiarato Mansour, secondo quanto riportato da Semafor.

Le dichiarazioni dell'amministratore delegato sono giunte in un momento in cui le piattaforme di mercati predittivi sono sotto esame negli Stati Uniti, sia da parte delle autorità statali competenti in materia di gioco d'azzardo per i contratti relativi agli eventi sportivi stipulati dalle società, sia a livello federale per le controverse scommesse sulle azioni militari.

Anche gli exchange di criptovalute stanno mettendo in discussione il dominio di Kalshi sul mercato: la scorsa settimana Binance ha integrato funzionalità di mercato predittivo nella sua app wallet, seguita da Crypto.com che ha avviato una partnership con High Roller Technologies con un'iniziativa simile.

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Al centro delle argomentazioni presentate da Kalshi in tribunale vi è l'affermazione secondo cui la società ricade sotto la giurisdizione esclusiva dell'autorità federale di regolamentazione dei mercati dei prodotti derivati, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti. Michael Selig, presidente della CFTC, ha avallato questa posizione in un parere legale (amicus brief) a sostegno di Crypto.com nella sua controversia con la Nevada Gaming Control Board.

Continuano controversie legali su contratti relativi a eventi sportivi ed elettorali

A partire da mercoledì, molti dei procedimenti contro Kalshi erano ancora in corso a livello statale.

La scorsa settimana un giudice federale dell'Arizona ha impedito ai funzionari statali di applicare le leggi statali sul gioco d'azzardo ai contratti relativi agli eventi di Kalshi. La decisione ha fatto seguito a un esito simile nel New Jersey, dove una corte d'appello federale si è schierata a favore della tesi della società, sostenendo che il Commodity Exchange Act — sotto la giurisdizione della CFTC — prevalesse sulla legge statale sul gioco d'azzardo sportivo.