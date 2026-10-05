Il presidente della CFTC Michael Selig lunedì.
Fonte: Fordham Law Blockchain Regulatory Symposium
Le regole proposte non si estenderebbero a quelli che il presidente ha definito «normali exchange spot di criptovalute», generalmente «regolamentati dalle leggi statali sulla trasmissione di denaro». Per le società che offrono trading spot su asset crypto come Bitcoin (BTC), la CFTC conserverebbe comunque l’autorità di far rispettare le norme antifrode e contro la manipolazione.
Il quadro normativo per le società crypto proposto da Selig è arrivato poche settimane dopo che i legislatori del Senato statunitense non sono riusciti ad approvare il Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act, un disegno di legge dal quale ci si aspettava che attribuisse alla CFTC maggiori poteri nella supervisione e nell’applicazione delle normative sulle criptovalute.
La Securities and Exchange Commission aveva già annunciato una propria versione di un «regime su misura per le offerte di titoli» per gli asset crypto ad agosto, prima del fallito voto sul CLARITY Act, creando l’aspettativa che entrambe le agenzie sarebbero andate avanti con la regolamentazione senza una legge del Congresso che codificasse tali norme.
Selig ha dichiarato che Trump aveva promesso di realizzare una struttura normativa di mercato per gli asset crypto con o senza una legge, e che le autorità di regolamentazione lo avrebbero aiutato a realizzarla utilizzando le autorità legali esistenti.
«Gli oppositori del CLARITY potrebbero non aver previsto la apparente prontezza del ramo esecutivo ad agire in assenza di qualsiasi vincolo da parte del ramo legislativo», ha dichiarato David Tawil di ProChain Capital in un post lunedì.
Venerdì è stato l’ ultimo giorno di Hester Peirce come commissaria della SEC: ha concluso otto anni di servizio, proprio prima della proroga di 18 mesi del suo secondo mandato. La sua partenza prevista lascia solo due commissari alla guida della SEC e Selig alla guida della CFTC come suo unico commissario e presidente.
Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato a Cointelegraph la scorsa settimana che Trump intendeva nominare commissari per entrambe le agenzie «nel prossimo futuro». A lunedì, l’amministrazione non aveva annunciato alcun sostituto per Peirce né per gli altri sei seggi da commissario.
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