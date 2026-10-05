Il presidente della CFTC Michael Selig ha dichiarato che l’agenzia stava utilizzando le sue «autorità legali esistenti» per affrontare la regolamentazione delle criptovalute dopo che il Congresso non era riuscito a portare avanti un disegno di legge sulla struttura del mercato.

Il presidente della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense, Michael Selig, ha dichiarato che l’agenzia procederà con la regolamentazione delle criptovalute su indicazione del presidente Donald Trump «con o senza una legge» del Congresso.

Parlando lunedì al Fordham Law Blockchain Regulatory Symposium, Selig ha annunciato proposte che darebbero alle società crypto la possibilità di operare sotto l’egida della CFTC invece di confrontarsi con il mosaico di normative proposte dai singoli Stati statunitensi.

Secondo le osservazioni scritte dell’evento, il presidente della CFTC ha dichiarato che l’agenzia aveva pubblicato un avviso preliminare di proposta normativa per le società che «offrono ai clienti retail la possibilità di negoziare asset crypto su base con margine, con leva o finanziata», definendo la normativa “CTX”.

Selig ha dichiarato che l’agenzia prevedeva di istituire una nuova categoria di designated contract market (DCM), denominata «crypto asset market», o CAM, dando ad alcuni exchange la possibilità di registrarsi in una delle due categorie.

«Queste regole codificherebbero un percorso che consentirebbe agli exchange di crypto asset di operare sotto una supervisione nazionale uniforme della CFTC, in virtù delle stesse autorità legali che la precedente amministrazione aveva invece utilizzato per regolamentare attraverso l’enforcement», ha dichiarato Selig.

Il presidente della CFTC Michael Selig lunedì.

Fonte: Fordham Law Blockchain Regulatory Symposium

Le regole proposte non si estenderebbero a quelli che il presidente ha definito «normali exchange spot di criptovalute», generalmente «regolamentati dalle leggi statali sulla trasmissione di denaro». Per le società che offrono trading spot su asset crypto come Bitcoin (BTC), la CFTC conserverebbe comunque l’autorità di far rispettare le norme antifrode e contro la manipolazione.

Il quadro normativo per le società crypto proposto da Selig è arrivato poche settimane dopo che i legislatori del Senato statunitense non sono riusciti ad approvare il Digital Asset Market Clarity (CLARITY) Act, un disegno di legge dal quale ci si aspettava che attribuisse alla CFTC maggiori poteri nella supervisione e nell’applicazione delle normative sulle criptovalute.

La Securities and Exchange Commission aveva già annunciato una propria versione di un «regime su misura per le offerte di titoli» per gli asset crypto ad agosto, prima del fallito voto sul CLARITY Act, creando l’aspettativa che entrambe le agenzie sarebbero andate avanti con la regolamentazione senza una legge del Congresso che codificasse tali norme.

Selig ha dichiarato che Trump aveva promesso di realizzare una struttura normativa di mercato per gli asset crypto con o senza una legge, e che le autorità di regolamentazione lo avrebbero aiutato a realizzarla utilizzando le autorità legali esistenti.

«Gli oppositori del CLARITY potrebbero non aver previsto la apparente prontezza del ramo esecutivo ad agire in assenza di qualsiasi vincolo da parte del ramo legislativo», ha dichiarato David Tawil di ProChain Capital in un post lunedì.

Entrambe le autorità di regolamentazione sono ancora sotto organico mentre portano avanti le proposte sulle criptovalute

Venerdì è stato l’ ultimo giorno di Hester Peirce come commissaria della SEC: ha concluso otto anni di servizio, proprio prima della proroga di 18 mesi del suo secondo mandato. La sua partenza prevista lascia solo due commissari alla guida della SEC e Selig alla guida della CFTC come suo unico commissario e presidente.

Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato a Cointelegraph la scorsa settimana che Trump intendeva nominare commissari per entrambe le agenzie «nel prossimo futuro». A lunedì, l’amministrazione non aveva annunciato alcun sostituto per Peirce né per gli altri sei seggi da commissario.

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